ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

初代クラウンをモチーフに“センチュリーの匠”が仕上げた、たった1000台の高級車【懐かしのカーカタログ】

トヨタ・オリジン 当時のカタログ
  • トヨタ・オリジン 当時のカタログ
  • トヨタ・オリジン 当時のカタログ
  • トヨタ・オリジン 当時のカタログ
  • トヨタ・オリジン 当時のカタログ
  • トヨタ・オリジン 当時のカタログ
  • トヨタ・オリジン 当時のカタログ
  • トヨタ・オリジン 当時のカタログ
  • トヨタ・オリジン 当時のカタログ

「皆様からのご愛顧に支えられて、トヨタは、国内生産累計1億台を達成することができました……」こんな一文で始まるトヨタ『オリジン』のカタログ。

【画像】トヨタ・オリジン 当時のカタログ

筆者の手元にあるのは、まだチビだった頃の愛犬に表紙の角を齧られて（！）しまったが、装丁はハードカバーのしっかりとしたもの。

トヨタ・オリジン 当時のカタログトヨタ・オリジン 当時のカタログ

2000年11月（発表は同年7月）、トヨタが国内自動車生産累計1億台達成を記念し、1000台程度（当時のニュースリリースより）の限定車として発売したのがこのオリジン。車名（起源の意）のとおり、RS型初代『クラウン』をモチーフにしたクルマだった。

外観デザインはRS型の1番の特徴だった観音開きのドアを始め、フロントグリル、テールフィン、縦長のテールランプ、丸みを帯びたルーフ、大きく回り込んだリアウインドゥなど、随所にRS型の雰囲気を再現。

トヨタ・オリジン 当時のカタログトヨタ・オリジン 当時のカタログ

これらにはセンチュリー生産ラインの熟練したクラフトマンによる巧みの技が生かされ、当時の量産プレス技術では難しかったフロントフェンダー、フロントパネルなどは分割して制作したものを巧みの技により組み上げるなどした。

インテリアは『プログレ』をベースに仕立てられた。玉縁が施された本革シートや、インパネ、ステアリングホイール、シフトノブなどには本木目を採用し、高品位な室内空間が構築されていた。

トヨタ・オリジン 当時のカタログトヨタ・オリジン 当時のカタログ

搭載エンジンは連続可変バルブタイミング機構（VVT-i）採用などを採用した3リットルの直列6気筒、2JZ-GE型（215ps／30.0kg・m）を搭載。これに電子制御フレックスロックアップ付き4速ATが組み合わせられた。

ボディサイズは全長4560mm×全幅1745mm×全高1455mm、ホイールベースは2780mm。

メーカー希望小売価格は700万円。

トヨタ・オリジン 当時のカタログトヨタ・オリジン 当時のカタログ
《島崎七生人》
島崎七生人

島崎七生人

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト 1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

懐かしのカーカタログ

トヨタ自動車

セダン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES