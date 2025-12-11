オーダー式カーマットのKARO、再生PET100％のフロアマット「グランシリーズ」を発売

オーダーシステムカーマット製造販売のKAROが12月1日より、再生PET100%素材を使用した新製品「グランシリーズ」の販売を順次開始している。発売から45年を迎えた同ブランドが、約4年の開発期間を経て完成させた環境配慮型の製品だ。

【画像】KAROの再生PET100%フロアマット「グランシリーズ」

新シリーズは、SDGsの理念に基づき再生PET100%の織糸で実現した。従来のデザインや質感をできる限り変えず、織糸の量と密度を一から見直すことで、踏み心地の厚み、表面の立体感、艶やかな表情をより一層引き出した。再生PET素材の特性により、撥水性が極めて向上し、汚れを寄せ付けにくく、防音効果、断熱効果、耐久性にも優れている。

最上位モデル・グランクエスト（ウォームグレー）

ラインアップは4種類。最上位モデルの「グランクエスト」は、毛足の長いカット&ループ織りのボリューム感が車内に静寂をもたらす。ウォームブラックとウォームグレーの2色が用意され、新色のウォームグレーは黒仕様の内装車輌にも適したカラーリングだ。

「グランクローネ」はツイード調の織り柄で上質な風格を演出する。ツイード調に織ることで、再生ペット素材がもつ繊維の艶とハリが存分に発揮され、ドライビング時、足の踏みしめ感でも高級さを実感できるとのこと。ツイードブラックとツイードボルドーの2カラー展開。

グランクローネ（ツイードボルドー）

「グランウーリープライム」は落ち着きのあるカラートーンを抑えたチェック柄で、重厚感と品格を兼ね備えお洒落感もアップ。ダークグレーの1カラー。

「グランフラクシー」は単色で染色した発色性の高い素材が華やかさと清潔感をもたらす。コシのある糸の密度をアップして、ボリューム感豊かなループ織りに仕立てている。ブリリアントグレーとブリリアントレッドの2カラー展開。

グランフラクシー（ブリリアントグレー）

なお、現行販売中の天然素材のシザル麻を使用した「SISAL（シザル）」モデルは、2026年1月より新仕様として発売予定。特殊化学繊維ループ織りの「FLAXY（フラクシー）」と「シザル」の現行タイプも併売されるが、いずれもタイプカラーが無くなり次第終売となる。