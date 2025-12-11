ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

オーダー式カーマットのKARO、再生PET100％のフロアマット「グランシリーズ」を発売

グランフラクシー（ブリリアントレッド）
  • グランフラクシー（ブリリアントレッド）
  • 最上位モデル・グランクエスト（ウォームグレー）
  • 最上位モデル・グランクエスト（ウォームグレー）
  • グランクローネ（ツイードボルドー）
  • グランクローネ（ツイードボルドー）
  • グランウーリープライム（ダークグレー）
  • グランウーリープライム（ダークグレー）
  • グランフラクシー（ブリリアントグレー）

オーダーシステムカーマット製造販売のKAROが12月1日より、再生PET100%素材を使用した新製品「グランシリーズ」の販売を順次開始している。発売から45年を迎えた同ブランドが、約4年の開発期間を経て完成させた環境配慮型の製品だ。

【画像】KAROの再生PET100%フロアマット「グランシリーズ」

新シリーズは、SDGsの理念に基づき再生PET100%の織糸で実現した。従来のデザインや質感をできる限り変えず、織糸の量と密度を一から見直すことで、踏み心地の厚み、表面の立体感、艶やかな表情をより一層引き出した。再生PET素材の特性により、撥水性が極めて向上し、汚れを寄せ付けにくく、防音効果、断熱効果、耐久性にも優れている。

最上位モデル・グランクエスト（ウォームグレー）最上位モデル・グランクエスト（ウォームグレー）

ラインアップは4種類。最上位モデルの「グランクエスト」は、毛足の長いカット&ループ織りのボリューム感が車内に静寂をもたらす。ウォームブラックとウォームグレーの2色が用意され、新色のウォームグレーは黒仕様の内装車輌にも適したカラーリングだ。

「グランクローネ」はツイード調の織り柄で上質な風格を演出する。ツイード調に織ることで、再生ペット素材がもつ繊維の艶とハリが存分に発揮され、ドライビング時、足の踏みしめ感でも高級さを実感できるとのこと。ツイードブラックとツイードボルドーの2カラー展開。

グランクローネ（ツイードボルドー）グランクローネ（ツイードボルドー）

「グランウーリープライム」は落ち着きのあるカラートーンを抑えたチェック柄で、重厚感と品格を兼ね備えお洒落感もアップ。ダークグレーの1カラー。

「グランフラクシー」は単色で染色した発色性の高い素材が華やかさと清潔感をもたらす。コシのある糸の密度をアップして、ボリューム感豊かなループ織りに仕立てている。ブリリアントグレーとブリリアントレッドの2カラー展開。

グランフラクシー（ブリリアントグレー）グランフラクシー（ブリリアントグレー）

なお、現行販売中の天然素材のシザル麻を使用した「SISAL（シザル）」モデルは、2026年1月より新仕様として発売予定。特殊化学繊維ループ織りの「FLAXY（フラクシー）」と「シザル」の現行タイプも併売されるが、いずれもタイプカラーが無くなり次第終売となる。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES