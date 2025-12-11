ホーム モーターサイクル 新型車 記事

「さすが私が欲しいバイク」ヤマハの原付二種スポーツ『XSR125』が「バイクオブザイヤー2025」に、SNSではファン興奮

日本二輪車文化協会は10日、「第8回 日本バイクオブザイヤー2025」の受賞結果を発表。ヤマハ発動機の原付二種スポーツバイク『XSR125』が大賞に輝いた。これに対しSNS上では「このバイクに一目惚れした」「おめでとうございます」など祝福の声であふれている。

日本バイクオブザイヤーは、その年の人気・機能・デザイン等に優れたオートバイをウェブによる一般投票と、議員や文化人などからなる審査委員による投票の合計ポイントが一番高かった車両をその年のバイクオブザイヤーとして表彰するもの。

2025年の大賞となった「XSR125」は、レトロな外観と現代的なパフォーマンスを融合させた「XSR」シリーズの末弟にあたる原付二種モデル。XSRシリーズの特徴である「不変性を感じるスタイル」と「最新コンポーネント」を融合させた“ネオレトロ”デザインが特徴だ。124ccエンジンを搭載し、重量137kgの車体は原付二種ならではの軽快さと扱いやすさを実現。同時に、維持のしやすさも特徴としており、10代・20代の若年層を中心に幅広い支持を得ている。

これらが評価され、原付部門で最優秀金賞を受賞、総合トップとなる日本バイクオブザイヤー2025にも輝いた。

ヤマハは、小型二輪部門でも『XSR900』が最優秀金賞を受賞している。2025年モデルで新設定された日本限定カラーの「アイボリー」が人気となり、モーターサイクルショーなどに展示され話題となっていた。このほかにもヤマハ車では電動部門で『E-Vino』が最優秀金賞を受賞した。

ヤマハ XSR900 2025年モデル（セラミックアイボリー）ヤマハ XSR900 2025年モデル（セラミックアイボリー）

400ccクラスまでの軽二輪部門では、カワサキ『W230』/メグロ『S1』が最優秀金賞。外国車部門では中国ブランドのQJモーター『SRV250』が受賞している。

XSR125の受賞に対しX（旧Twitter）上では、「こりゃめでたい。自分もこのバイクに一目惚れして免許取ったようなもんだしな」「やったね！」「さすが私が欲しいバイク」「みんな大好きヤマハ発動機。バイクオブザイヤー大賞おめでとうございます」など、祝福の声が広がっている。

また、改めてXSR125にバイクファンの注目が集まっており、「そんな名機なんだこれ」「こないだXSR125見かけたんだけどめっちゃカッコよかったなぁ～」「この前乗ったXSR125が大賞だと！」といった驚きの声のほか、XSR900が最優秀金賞を受賞したことについても「どっちも欲しいバイクだけに評価されて嬉しい」「受賞バイク両方持ってるのは私です」などのコメントが寄せられている。

《園田陽大》

