ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

12分の1『ガンダム』が山陽道・福山SA上り線に登場、公式アパレル自販機も設置

1/12「RX-78-2 GUNDAM」
  • 1/12「RX-78-2 GUNDAM」
  • 福山サービスエリア（上り線）
  • 1/12「RX-78-2 GUNDAM」
  • STRICT-G自販機設置　限定アイテム販売開始

山陽自動車道・福山サービスエリア上り線に12月26日、実物大12分の1スケールの「RX-78-2 ガンダム」が登場した。

【画像】福山SA上り線に登場した1/12スケールの「ガンダム」

同施設を運営するサルボ両備は、ガンダムの展示を記念して、ガンダム公式アパレルブランド「STRICT-G」専用の自動販売機を同SA内に設置した。

自販機では『機動戦士ガンダム』より、ご当地ハロデザインのTシャツやトートバッグが販売される。広島名物のもみじ饅頭やしゃもじをモチーフにしたデザインが特徴だ。

1/12「RX-78-2 GUNDAM」1/12「RX-78-2 GUNDAM」

STRICT-Gは、『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れた本格的なメンズアパレルショップとして2012年4月に開業。現在は国内4店舗で、日本を代表するブランドとのコラボレーションやオリジナル商品を多数展開している。

福山SA上り線には、尾道ラーメンや大阪王将、瀬戸内海鮮丼などを提供するフードコートのほか、広島名物もみじ饅頭、レモンケーキ、牡蠣加工品、福山ばらグッズなどを扱うショッピングコーナーを設置。

さらに人気キャラクターグッズを扱うガシャポンバンダイオフィシャルショップ、24時間利用可能なドッグラン、ガスステーション、EV急速充電スタンド、観光案内や道路情報を提供するインフォメーションコーナー、ベビーコーナー、キッズコーナー、ATMなども完備している。

福山サービスエリア（上り線）福山サービスエリア（上り線）
《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

バンダイ

NEXCO西日本 西日本高速道路

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES