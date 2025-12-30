12分の1『ガンダム』が山陽道・福山SA上り線に登場、公式アパレル自販機も設置

山陽自動車道・福山サービスエリア上り線に12月26日、実物大12分の1スケールの「RX-78-2 ガンダム」が登場した。

【画像】福山SA上り線に登場した1/12スケールの「ガンダム」

同施設を運営するサルボ両備は、ガンダムの展示を記念して、ガンダム公式アパレルブランド「STRICT-G」専用の自動販売機を同SA内に設置した。

自販機では『機動戦士ガンダム』より、ご当地ハロデザインのTシャツやトートバッグが販売される。広島名物のもみじ饅頭やしゃもじをモチーフにしたデザインが特徴だ。

1/12「RX-78-2 GUNDAM」

STRICT-Gは、『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れた本格的なメンズアパレルショップとして2012年4月に開業。現在は国内4店舗で、日本を代表するブランドとのコラボレーションやオリジナル商品を多数展開している。

福山SA上り線には、尾道ラーメンや大阪王将、瀬戸内海鮮丼などを提供するフードコートのほか、広島名物もみじ饅頭、レモンケーキ、牡蠣加工品、福山ばらグッズなどを扱うショッピングコーナーを設置。

さらに人気キャラクターグッズを扱うガシャポンバンダイオフィシャルショップ、24時間利用可能なドッグラン、ガスステーション、EV急速充電スタンド、観光案内や道路情報を提供するインフォメーションコーナー、ベビーコーナー、キッズコーナー、ATMなども完備している。

福山サービスエリア（上り線）