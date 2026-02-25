ホーム モーターサイクル 新型車 記事

40万円以下で買える150ccスポーツ！ スズキ『ジクサー』新カラーが登場

スズキ ジクサー（オールトグレーメタリック/パールミラレッド）
  • スズキ ジクサー（オールトグレーメタリック/パールミラレッド）
  • スズキ ジクサー（オールトグレーメタリック/パールミラレッド）
  • スズキ ジクサー（オールトグレーメタリック/パールミラレッド）
  • スズキ ジクサー（グラススパークルブラック/トリトンブルーメタリック）
  • スズキ ジクサー（グラススパークルブラック/トリトンブルーメタリック）
  • スズキ ジクサー
  • スズキ ジクサー（グラススパークルブラック/オールトグレーメタリック）
  • スズキ ジクサー（グラススパークルブラック/オールトグレーメタリック）

スズキは、150ccロードスポーツバイク『ジクサー』のカラーリングを変更し、3月5日より発売する。メーカー希望小売価格は39万6000円（税込）。

【画像】スズキ『ジクサー』新カラー3色

「ジクサー」は、スズキの大型スポーツバイクと共通イメージとなるスポーティーなスタイリングを特長とした150ccクラスのロードスポーツバイクで、2017年の国内発売以来、若年層を中心に好評を得ている。

今回カラーリングを変更し新たに3色のラインアップとした。車体色は「グラススパークルブラック/トリトンブルーメタリック」、「オールトグレーメタリック/パールミラレッド」、「グラススパークルブラック/オールトグレーメタリック」となる。

スズキ ジクサー（オールトグレーメタリック/パールミラレッド）スズキ ジクサー（オールトグレーメタリック/パールミラレッド）スズキ ジクサー（グラススパークルブラック/トリトンブルーメタリック）スズキ ジクサー（グラススパークルブラック/トリトンブルーメタリック）
スズキ ジクサー（グラススパークルブラック/オールトグレーメタリック）スズキ ジクサー（グラススパークルブラック/オールトグレーメタリック）

◆ジクサーの特長

「ジクサー」は、ヘッドライトからタンクまでの一体感や、ボリュームのあるタンクとスリムなシートによる抑揚のあるデザインが特徴だ。欧州のデザイントレンドであるカウルを車体中心に向けてコンパクトに凝縮したプロポーションを取り入れることで、洗練されたスタイリングに仕上げた。

また、力強い造形の燃料タンクとシュラウドに加え、コンパクトで薄型なLEDヘッドランプや、前後二分割シート、スイングアームマウントリアフェンダーを採用することで、よりスポーティーな印象とした。

装備面では、視認性の高いフルデジタル表示の液晶多機能メーターを採用。任意に設定したエンジン回転数に到達するとランプの点灯/点滅でシフトチェンジのタイミングを知らせるRPMインジケーターや、一目でギアポジションがわかるギアポジションインジケーター、便利な時計と切り替え式のオドメーター/ツイントリップメーター、オイル交換時期を知らせるオイルチェンジインジケーターを備える。

スズキ ジクサー（グラススパークルブラック/トリトンブルーメタリック）スズキ ジクサー（グラススパークルブラック/トリトンブルーメタリック）

フロントにABSを標準装備した前後輪ディスクブレーキ（前266mm、後220mm）や、140サイズのラジアルタイヤを装備したリアタイア、長距離の走行に安心な大容量12リットルの燃料タンクも特長だ。

エンジン・車体面では、フリクション低減や燃焼効率向上を図ることで、低速からの力強い加速性能（最高出力9.6kW/8000rpm、最大トルク13Nm/5750rpm）と優れた燃費性能（51.0km/リットル）を兼ね備えた空冷単気筒154ccエンジンを搭載する。

コンパクトなエンジンとフレームによる軽量な車両重量（装備重量139kg）や、アップライトなハンドルや低いシートポジション（シート高795mm）による快適な乗車姿勢も実現している。

スズキ ジクサースズキ ジクサー
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ モーターサイクル

スズキ

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES