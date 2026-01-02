「福山SAにガンダム立っちゃった」西日本初、12分の1サイズ立像が話題に

山陽自動車道・福山サービスエリア上り線に12月26日、12分の1スケールの「RX-78-2 ガンダム」立像が登場した。年末年始のお出かけシーズンに合わせてのお披露目とあって、SNSでは「実物を見た」という報告が多く上がるなど話題となっている。

【画像】12分の1スケールの「RX-78-2 ガンダム」立像

「1/12 RX-78-2 GUNDAM」立像の常設展示は西日本で初。全高約150cmのガンダムが、来場者を出迎える。

同施設を運営するサルボ両備は、ガンダムの展示を記念して、ガンダム公式アパレルブランド「STRICT-G」専用の自動販売機を同SA内に設置した。

自販機では『機動戦士ガンダム』より、ご当地ハロデザインのTシャツやトートバッグが販売される。広島名物のもみじ饅頭やしゃもじをモチーフにしたデザインが特徴で、こちらもお土産として話題となっている。

STRICT-G自販機設置 限定アイテム販売開始

STRICT-Gは、『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れた本格的なメンズアパレルショップとして2012年4月に開業。現在は国内4店舗で、日本を代表するブランドとのコラボレーションやオリジナル商品を多数展開している。

福山SA上り線には、尾道ラーメンや大阪王将、瀬戸内海鮮丼などを提供するフードコートのほか、広島名物もみじ饅頭、レモンケーキ、牡蠣加工品、福山ばらグッズなどを扱うショッピングコーナーを設置。

さらに人気キャラクターグッズを扱うガシャポンバンダイオフィシャルショップ、24時間利用可能なドッグラン、ガスステーション、EV急速充電スタンド、観光案内や道路情報を提供するインフォメーションコーナー、ベビーコーナー、キッズコーナー、ATMなども完備している。

福山サービスエリア（上り線）

X（旧Twitter）では、「福山SAにガンダム立っちゃった」「くそぉ！ 見に行かんとや！！」「ガンダムが大地に立ってるの？マジで？ 行きたいわ」など話題となっているほか、「自販機で限定のハロともみじ饅頭のTシャツとかトートバッグ売ってた」など、すでに同SAを訪れたユーザーからの報告も多数寄せられている。

福山サービスエリア上り線は、一般道側にも駐車場を設けており、一般道から施設を利用することも可能。近隣のガンダムファンも気軽に訪れることができる。