ホーム モータースポーツ／エンタメ ゲーム 記事

スマホゲーム『ドリフトスピリッツ』がMFゴーストコラボ開催中、ベッケンバウアー『718ケイマン』や諸星瀬名の『スープラ』が登場

スマホゲーム『ドリフトスピリッツ』がMFゴーストコラボ開催中、ベッケンバウアー『718ケイマン』や諸星瀬名の『スープラ』が登場
  • スマホゲーム『ドリフトスピリッツ』がMFゴーストコラボ開催中、ベッケンバウアー『718ケイマン』や諸星瀬名の『スープラ』が登場
  • スマホゲーム『ドリフトスピリッツ』がMFゴーストコラボ開催中、ベッケンバウアー『718ケイマン』や諸星瀬名の『スープラ』が登場
  • スマホゲーム『ドリフトスピリッツ』がMFゴーストコラボ開催中、ベッケンバウアー『718ケイマン』や諸星瀬名の『スープラ』が登場
  • スマホゲーム『ドリフトスピリッツ』がMFゴーストコラボ開催中、ベッケンバウアー『718ケイマン』や諸星瀬名の『スープラ』が登場
  • スマホゲーム『ドリフトスピリッツ』がMFゴーストコラボ開催中、ベッケンバウアー『718ケイマン』や諸星瀬名の『スープラ』が登場
  • スマホゲーム『ドリフトスピリッツ』がMFゴーストコラボ開催中、ベッケンバウアー『718ケイマン』や諸星瀬名の『スープラ』が登場
  • スマホゲーム『ドリフトスピリッツ』がMFゴーストコラボ開催中、ベッケンバウアー『718ケイマン』や諸星瀬名の『スープラ』が登場
  • スマホゲーム『ドリフトスピリッツ』がMFゴーストコラボ開催中、ベッケンバウアー『718ケイマン』や諸星瀬名の『スープラ』が登場

バンダイナムコエンターテインメントは、スマートフォン向けレーシングゲーム『ドリフトスピリッツ』で、人気コミックス『MFゴースト』とのコラボレーションイベントを開催中だ。

【画像】『MFゴースト』とコラボ開催中のスマホゲーム『ドリフトスピリッツ』

今回のコラボでは、新☆9LEGENDオーダーにベッケンバウアーが駆るポルシェ『718ケイマンGTS 982C』と、諸星瀬名のトヨタ『スープラRZ DB42』がシフトバージョンとして登場する。いずれもMFゴーストコラボイベントでのボーナス効果付きとなっている。オーダー期間は2月17日13時59分までの予定だ。

イベント最上位報酬では、相葉瞬が乗る日産『GT-R NISMO MY17』のシフトバージョン（R35）が入手できるチャンスがある。イベントランキングに応じてチャンスチケットが配布され、チケット5枚で確定、3枚で50％、1枚で5％の確率で獲得可能だ。また、仲間キャラクターとして「規格外の怪物」ベッケンバウアーも同様の方式で入手できる。

スマホゲーム『ドリフトスピリッツ』がMFゴーストコラボ開催中、ベッケンバウアー『718ケイマン』や諸星瀬名の『スープラ』が登場 スマホゲーム『ドリフトスピリッツ』がMFゴーストコラボ開催中、ベッケンバウアー『718ケイマン』や諸星瀬名の『スープラ』が登場

バトルロイヤルイベントも2月8日22時59分まで開催中で、複数のプレイヤーから相手を選んで対戦し、獲得BPに応じてリーグが決定される仕組みだ。勝利を重ねて上位リーグを目指し、ランキング報酬を獲得できる。

『ドリフトスピリッツ』は、画面タッチ操作だけで爽快なドリフトが楽しめるレーシングゲームで、国内外の人気車種が850台以上登場する。2013年11月にApp Store版、2014年5月にGoogle Play版の配信を開始し、累計ダウンロード数は1500万を突破している。基本プレイは無料で、一部アイテムに課金要素がある。

『MFゴースト』は、しげの秀一原作で「頭文字D」の後継作となる近未来公道カーレースバトル漫画だ。2017年から2025年2月まで「ヤングマガジン」で連載され、TVアニメは3rdシーズンが2026年1月より放送中となっている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

バンダイ

ナムコ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES