バンダイナムコエンターテインメントは、スマートフォン向けレーシングゲーム『ドリフトスピリッツ』で、人気コミックス『MFゴースト』とのコラボレーションイベントを開催中だ。

【画像】『MFゴースト』とコラボ開催中のスマホゲーム『ドリフトスピリッツ』

今回のコラボでは、新☆9LEGENDオーダーにベッケンバウアーが駆るポルシェ『718ケイマンGTS 982C』と、諸星瀬名のトヨタ『スープラRZ DB42』がシフトバージョンとして登場する。いずれもMFゴーストコラボイベントでのボーナス効果付きとなっている。オーダー期間は2月17日13時59分までの予定だ。

イベント最上位報酬では、相葉瞬が乗る日産『GT-R NISMO MY17』のシフトバージョン（R35）が入手できるチャンスがある。イベントランキングに応じてチャンスチケットが配布され、チケット5枚で確定、3枚で50％、1枚で5％の確率で獲得可能だ。また、仲間キャラクターとして「規格外の怪物」ベッケンバウアーも同様の方式で入手できる。

スマホゲーム『ドリフトスピリッツ』がMFゴーストコラボ開催中、ベッケンバウアー『718ケイマン』や諸星瀬名の『スープラ』が登場

バトルロイヤルイベントも2月8日22時59分まで開催中で、複数のプレイヤーから相手を選んで対戦し、獲得BPに応じてリーグが決定される仕組みだ。勝利を重ねて上位リーグを目指し、ランキング報酬を獲得できる。

『ドリフトスピリッツ』は、画面タッチ操作だけで爽快なドリフトが楽しめるレーシングゲームで、国内外の人気車種が850台以上登場する。2013年11月にApp Store版、2014年5月にGoogle Play版の配信を開始し、累計ダウンロード数は1500万を突破している。基本プレイは無料で、一部アイテムに課金要素がある。

『MFゴースト』は、しげの秀一原作で「頭文字D」の後継作となる近未来公道カーレースバトル漫画だ。2017年から2025年2月まで「ヤングマガジン」で連載され、TVアニメは3rdシーズンが2026年1月より放送中となっている。