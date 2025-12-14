ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

よろこべ、子どもたち！ クリスマスプレゼント予算が増えたぞ---選択のヒント

クリスマスプレゼント（イメージ）
  • クリスマスプレゼント（イメージ）
  • クリスマスプレゼントの今年の予算の平均金額
  • 2年連続で平均予算が前年より増額
  • 昨年からの予算の増減
  • クリスマスプレゼント購入時の価格面での工夫
  • 子どもが欲しいクリスマスプレゼント
  • 親が実際にあげたいと思うプレゼント
  • 子どもが欲しいプレゼントをどのように把握するか

◆「クリスマスに関する調査」2025年

クリスマスプレゼント予算平均は2年連続増、子どもの希望1位は「おもちゃ」、購入時はポイ活活用も……。バンダイは、1995年から毎年実施している「クリスマスに関する調査」の2025年結果を発表した。

【画像全15枚】

調査は、3～12歳の子どもを持つ男女600人を対象に、2025年10月24日から10月27日にかけて行われた。


●クリスマスプレゼントの平均予算は8378円

2025年のクリスマスプレゼントの平均予算は8378円となり、前年から240円増加した。平均予算の増加は2年連続で、ボリュームゾーンは「5000円以上～6000円未満」が最も多かった。次いで「1万円以上～2万円未満」が続き、「2万円以上」の割合は前年より2.1％増加している。

予算の増減については、「増額した」が21.0％、「減額した」が5.8％、「変動なし」が72.8％だった。物価高の影響がある中でも、子どもの希望を重視する親の姿勢がうかがえる。

購入時の工夫としては、「ポイントが貯まる・使える店やサイトで購入」が39.3％で最多となり、「クーポンや割引券の利用」が31.2％、「セール時期を狙って購入」が28.5％と続いた。購入方法は、店頭が40.8％、オンラインストアが45.4％と、ほぼ半数ずつに分かれた。

●子どもが欲しいプレゼント1位は「おもちゃ」

子どもが欲しいクリスマスプレゼントのカテゴリ別ランキングでは、昨年に続き「おもちゃ」が1位となった。2位は「ゲーム（ソフト・本体）」、3位は「衣類・服飾雑貨などの日用品、食品」だった。

「おもちゃ」カテゴリの割合は37.7％で、前年から4.6％上昇した。中でも「ぬいぐるみ」が4.2％増加し、カテゴリ内1位となっている。いっぽう「ゲーム」カテゴリは17.9％と前年から5.1％減少し、下降傾向が続いた。

親が実際にあげたいプレゼントの順位は、子どもの希望と1位から4位まで一致した。子どもの希望の把握方法は、「直接本人に聞く」が45.0％で最多となり、「日常会話から推測する」が30.6％だった。

●約84％の親がサプライズ演出を実施

クリスマスプレゼントの渡し方について、83.7％の親が何らかのサプライズ演出をしていると回答した。最も多かった演出は「朝、起きたら枕元にプレゼントを置く」で32.3％、次いで「豪華なラッピング」が24.8％、「クリスマスツリーの根元に置く」が20.8％だった。

演出の参考については、「自分で独自に考える」が51.8％で最多となり、「自分が子どもの頃の経験」が27.3％、「ユーチューブ」が14.9％と続いた。また、プレゼントを当日まで隠すなど、保管場所にも工夫を凝らす親の姿が浮かび上がった。

トミカ・ブラレールブロック のりものブロックタウンボックストミカ・ブラレールブロック のりものブロックタウンボックス

◆昭和100年のロングセラーも進化

タカラトミーグループは、2025年のクリスマスから年末年始にかけたホリデーシーズンに向け、最新のおもちゃをピックアップして紹介している。

家族や友人が集まる年末の「リアル」な場で楽しめる玩具を中心に、幅広い世代を意識したラインアップをそろえた。2025年は、2010年以降に生まれた「α世代（アルファ世代）」から、遊び心を持つ大人「キダルト」までが一緒に楽しめる商品が注目を集めている。また、昭和から平成、令和へと進化を続けるロングセラー商品が、節目の年に改めて存在感を示している。

●キダルト向け商品

キダルト向けとして、トミカのコレクションをスタイリッシュに展示できる「tomica GARAGE」を用意する。「SILVER WHITE Standard Edition」と「PREMIUM BLACK Standard Edition」の2種を展開し、コレクション性とインテリア性を両立させた商品として紹介している。

●昭和100年のロングセラー

2025年は昭和100年にあたる節目の年だ。1959年発売の「プラレール」、1967年発売の「リカちゃん」、1970年発売の「トミカ」など、昭和期に誕生したロングセラーは、現在も進化を続けている。

最新版として、「トミカ・プラレールブロック のりものブロックタウンボックス」をピックアップする。「トミカ」や「プラレール」と組み合わせて遊べるブロック商品で、遊びの幅を広げる。また、トミカ「コースがのび～る！2WAYにぎやか高速どうろ」は、簡単な変形でコースが伸び縮みし、多くのトミカを走らせて遊べる商品として紹介されている。

●注目の商品

このほか、プラレール「トミカと遊ぼう！ぐるっとカンカン踏切」、「トミカ ジョブレイバー TJBDX ワイルドジョーカーブレイバー DXセット」、トランスフォーマー ワイルドキング「WKS-01 オプティマスプライム＆ライトロング ワイルドッキングセット」、「パウ・パトロール パウっとおかたづけ！ サウンドアドベンチャー・ベイ」などが、年末のギフト需要を意識した商品だ。

トミカ ジョブレイバーTJBDX ハイパーレスキューブレイバーレッドサラマンダー＆スーパーアンビュランスDXセットトミカ ジョブレイバーTJBDX ハイパーレスキューブレイバーレッドサラマンダー＆スーパーアンビュランスDXセット

◆7つのトレンド、2025クリスマスおもちゃ

玩具市場は少子化の中でも堅調で、2019年度以降5年連続で売り上げが伸び、2001年の市場規模調査開始以来、過去最高を更新している。両団体は、業界一丸で商戦期を盛り上げるため、今年で6回目となる発表会を実施した。
https://response.jp/article/2025/12/03/404247.html

◆クリスマスおもちゃ2025人気投票：結果発表

東京玩具人形協同組合は、保護者を対象に「クリスマスおもちゃ2025人気投票」を10月31日から11月20日まで実施した。対象は「日本おもちゃ大賞2025」入賞の44商品で、保護者や祖父母が子どもや孫に贈りたい商品を選ぶ形式だ。
https://response.jp/article/2025/12/03/404247.html

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

バンダイ

タカラトミー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES