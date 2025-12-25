5000台ウォールとエヴァコラボ実車を公開、トミカ55周年イベント…12月の詳細画像記事ベスト5

2025年12月の詳細画像に関する記事のアクセス数を元に、独自ポイントで集計したランキングです。今月はトミカ「TOMICA OWNERS MEETING」の記事に注目が集まりました。
タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー『トミカ』の55周年を記念して、初のファン感謝祭「TOMICA OWNERS MEETING（トミカ・オーナーズミーティング）」を、12月5～7日の3日間、東京・秋葉原の「AKIBA_SQUARE」で開催した。
東京都武蔵村山市のイオンモールむさし村山・つむぐひろばで11月30日、タイムトライアル形式の「プリンスの丘 オートテスト2025」が行われ、軽トラやヒストリックカーなど様々なマイカー66台が腕を競い合った。
埼玉県上尾市の大型商業施設アリオ上尾で12月7日、「オールジャパン・ミニカーミーティング2025」が開催され、80台を超える原付きミニカーや自作車が集結。笑顔があふれる1日となった。
千葉県成田市の日本自動車大学校（NATS）で11月23日、「SROC NATS タイムトライアル2025」が開かれ、ダットサン『フェアレディ』や初代日産『シルビア』を中心に内外の旧車などがサーキット走行を楽しんだ。
埼玉県上尾市の大規模複合商業施設アリオ上尾で12月7日、「クリスマスファイナルクラシックカーミーティング」が行われ、約300台のヒストリックカーや平成生まれのクルマが集まった。日本旧軽車会（吉崎勝会長）の主催。