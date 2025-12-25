ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

5000台ウォールとエヴァコラボ実車を公開、トミカ55周年イベント…12月の詳細画像記事ベスト5

2025年12月の詳細画像に関する記事のアクセス数を元に、独自ポイントで集計したランキングです。今月はトミカ「TOMICA OWNERS MEETING」の記事に注目が集まりました。


1位） 5000台ウォールとエヴァコラボ実車を初公開　トミカ55周年「TOMICA OWNERS MEETING」開幕：203 Pt.

タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー『トミカ』の55周年を記念して、初のファン感謝祭「TOMICA OWNERS MEETING（トミカ・オーナーズミーティング）」を、12月5～7日の3日間、東京・秋葉原の「AKIBA_SQUARE」で開催した。
長年トミカを愛してきた大人のファンに向けた内容を充実





2位） ヒストリックカーがタイムトライアル！ JAFオートテストと全日本ダットサン会のコラボ開催：83 Pt.

東京都武蔵村山市のイオンモールむさし村山・つむぐひろばで11月30日、タイムトライアル形式の「プリンスの丘 オートテスト2025」が行われ、軽トラやヒストリックカーなど様々なマイカー66台が腕を競い合った。
かつてのプリンス／日産自動車村山工場およびテストコースの跡地での開催





3位） あっと驚く小さなクルマたちが集結…オールジャパン・ミニカーミーティング2025：81 Pt.

埼玉県上尾市の大型商業施設アリオ上尾で12月7日、「オールジャパン・ミニカーミーティング2025」が開催され、80台を超える原付きミニカーや自作車が集結。笑顔があふれる1日となった。
魔改造が続々





4位） 半世紀以上前のフェアレディやシルビアが快走…SROC NATS タイムトライアル2025：76 Pt.

千葉県成田市の日本自動車大学校（NATS）で11月23日、「SROC NATS タイムトライアル2025」が開かれ、ダットサン『フェアレディ』や初代日産『シルビア』を中心に内外の旧車などがサーキット走行を楽しんだ。
総合1位となったのは1968年式のレーシング仕様シルビア





5位） 戦前車から平成車まで300台が集結…アリオ上尾クリスマスファイナルクラシックカーミーティング：58 Pt.

埼玉県上尾市の大規模複合商業施設アリオ上尾で12月7日、「クリスマスファイナルクラシックカーミーティング」が行われ、約300台のヒストリックカーや平成生まれのクルマが集まった。日本旧軽車会（吉崎勝会長）の主催。
参加資格は平成12年（2000年）までに生産された車両など


《レスポンス編集部》

