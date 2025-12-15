トミカブランドストア、東南アジア初出店…マレーシアに12月18日オープン

タカラトミーが、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」のオフィシャルショップ「TOMICA BRAND STORE(トミカブランドストア)」を12月18日、マレーシア・クアラルンプール市のショッピングモール「スリア KLCC クアラルンプール」にグランドオープンする。

【画像】東南アジア初のトミカブランドストア・マレーシアのイメージ

マレーシアでのトミカブランドストアは、トイザらスと提携し「トイザらス」店内に展開する。トミカのブランドストアは中国・上海(2024年9月オープン)、中国・北京(2025年9月オープン)に続き海外で3店舗目、東南アジア地域では初出店となる。

トミカブランドストアは、トミカの世界観を体験できるオフィシャルストアで、ストア外観はトミカのパッケージ(箱)を大きくしたようなデザインだ。店内には「ホイールテーブル」(ホイールを重ねたモニュメント)を中心に、「トミカ」2000台以上が一堂に会した「TOMICA WALL」のほか、「アソビ心を持つ大人」に向けた商品を集約した「トミカキダルトエリア」や新商品を展示する「おすすめコーナー」、トミカの歴史展示エリア「トミカヒストリー」を展開する。

長く愛されてきた「トミカ」の情報発信拠点として、「ホンモノは、ときめく」というトミカのブランドメッセージを体感し、ワクワクしながら商品を手に取って選ぶ楽しみを体験していただけるよう店内を演出した。今後もアジアを中心に海外のトミカファンにも満足してもらえるブランドストアを展開していく。

マレーシアでは「TOMICA BRAND STORE」のみで展開する商品2種のほか、日本の「トミカショップ」オリジナル商品もマレーシアで販売する。