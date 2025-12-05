ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トミカ55周年：公式ファンクラブ創設と「REBORN」展開を発表---TGR新型車も商品化

タカラトミーは12月5日、ダイキャスト製ミニカー『トミカ』55周年企画として、公式オンラインファンコミュニティ「TOMICA OWNER’S CLUB（トミカ オーナーズ クラブ）」の立ち上げと、人気車種をリメイクする新シリーズ「トミカREBORN」を発表した。

◆公式オンラインコミュニティ「TOMICA OWNER’S CLUB」

トミカ初となる公式オンラインファンコミュニティで、会員登録費と基本利用料は無料。2026年夏にサービスを開始予定で、トミカユーザーがコメントや写真投稿を通じて交流できる。

開発者インタビューや開発秘話、新商品情報の先行紹介などを提供するほか、今後発売してほしい車種の募集企画も検討している。サイト内アクションに応じてポイントが付与され、キャンペーン応募や特典獲得が可能。リアルイベント「TOMICA OWNERS MEETING」（定期開催予定）とも連動し、オンラインとオフラインの双方でファンとの交流を図る。

◆新シリーズ「トミカREBORN」

55年の歴史を象徴する人気車種を、現在の品質基準をベースに造形・彩色などには最新技術を用い、再構築するリメイクシリーズ。当時のアクションも可能な限り再現する。

トミカREBORN マツダ ファミリア 1500XGトミカREBORN マツダ ファミリア 1500XG

第1弾は「マツダ ファミリア1500XG」で、45年ぶりの復活。予約開始は2025年12月6日、発売は2026年1月17日で、価格は税込880円。

第2弾は「日産 スカイラインGT-R（R34）」で、27年ぶりの登場となる。予約開始は2026年1月下旬、発売は3月下旬を予定し、価格は税込880円。

トミカREBORN 日産 スカイラインGT-R（R34）トミカREBORN 日産 スカイラインGT-R（R34）

◆TGR新型車がトミカ化へ

同日、トヨタGAZOOレーシングが新型車「GR GT」「GR GT3」を発表し、プロトタイプを初公開した。タカラトミーはこれらの車両をトミカとして商品化することを明らかにした。発売時期や価格などの詳細は後日発表される。

トミカ GR GT（向かって左）とトミカプレミアム Racing GR GT3（TOMICA OWNERS MEETING）トミカ GR GT（向かって左）とトミカプレミアム Racing GR GT3（TOMICA OWNERS MEETING）
《高木啓》

