トヨタ『GR GT』、4リットルV8ツインターボを搭載…土曜ニュースランキング

12月5～11日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は、トヨタの新型車『GR GT』、開発中のプロトタイプ車両に関する記事でした。
トヨタGAZOOレーシングは12月5日、新型車『GR GT』を発表し、開発中のプロトタイプ車両を初公開した。GR GTは、TOYOTA GAZOO Racingが掲げる「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」をさらに深化させたGRのフラッグシップスポーツカーだ。
トヨタが5月に世界初公開した新型『RAV4』が、「ジャパンモビリティショー2025」で一般公開。右ハンドル仕様の「CORE」、「ADVENTURE」、「GRスポーツ」の3タイプがトヨタブースに並べられ、注目を集めた。SNSでは「間違いなく正解」「さすがトヨタの力」など話題となっている。
イタリアのレーシングカーコンストラクターのJASは12月2日、同社初となるスーパーカーを『Tensei』と命名したと発表した。初代ホンダ『NSX』がモチーフの同車の写真を公開している。
ダイハツ工業は、12月5日に開幕した「Japan Mobility Show KANSAI 2025/第13回 大阪モーターショー」において、イベント限定の『ミゼットX 大阪Ver.』を初公開した。
メルセデスベンツが現在開発中の、ミッドサイズ・クロスオーバーSUV『GLC』改良新型。その最終デザインを入手した。