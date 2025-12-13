ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタ『GR GT』、4リットルV8ツインターボを搭載…土曜ニュースランキング

12月5～11日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は、トヨタの新型車『GR GT』、開発中のプロトタイプ車両に関する記事でした。


1位） トヨタがスーパーカー『GR GT』発表、4リットルV8ツインターボで650馬力以上…オールアルミ骨格採用：162 Pt.

トヨタGAZOOレーシングは12月5日、新型車『GR GT』を発表し、開発中のプロトタイプ車両を初公開した。GR GTは、TOYOTA GAZOO Racingが掲げる「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」をさらに深化させたGRのフラッグシップスポーツカーだ。
「徹底的に小さく、軽く」を設計思想として開発…





2位） 「間違いなく正解」新型トヨタ『RAV4』がSNSで話題沸騰！ 注目グレードはやはり「GRスポーツ」：126 Pt.

トヨタが5月に世界初公開した新型『RAV4』が、「ジャパンモビリティショー2025」で一般公開。右ハンドル仕様の「CORE」、「ADVENTURE」、「GRスポーツ」の3タイプがトヨタブースに並べられ、注目を集めた。SNSでは「間違いなく正解」「さすがトヨタの力」など話題となっている。
GRスポーツに注目集まる





3位） 初代『NSX』が現代に甦る、ピニンファリーナデザインのスーパーカー「Tensei」発表…伊JAS：106 Pt.

イタリアのレーシングカーコンストラクターのJASは12月2日、同社初となるスーパーカーを『Tensei』と命名したと発表した。初代ホンダ『NSX』がモチーフの同車の写真を公開している。
初代ホンダ『NSX』のDNAに基づいた超現代的なスーパーカーの再解釈を創造する





4位） ダイハツ『ミゼットX』に大阪バージョンが登場！“ソロキャン”向けの単座仕様に…Japan Mobility Show KANSAI 2025：71 Pt.

ダイハツ工業は、12月5日に開幕した「Japan Mobility Show KANSAI 2025/第13回 大阪モーターショー」において、イベント限定の『ミゼットX 大阪Ver.』を初公開した。
『K-OPEN』、『K-VISION』など、計7台を出展





5位） メルセデスベンツ『GLC』新型、最終デザインを入手！ ハイエンドモデルにはV8か：34 Pt.

メルセデスベンツが現在開発中の、ミッドサイズ・クロスオーバーSUV『GLC』改良新型。その最終デザインを入手した。
注目すべき変更点とは？


《レスポンス編集部》

