「ステアリングだけ欲しい」ファン続出!? 100台限定の特別な『GRヤリス』がSNSで話題に

TOYOTA GAZOO Racing（TGR）は1月9日、「東京オートサロン2026」で『GRヤリス』の特別仕様車「MORIZO RR」を発表し、開発中のプロトタイプを公開した。SNSでは、「戦闘力高そうすぎる」「カッコ良すぎるでしょ…」など、注目を集めている。

『GRヤリス MORIZO RR』は、マスタードライバーである豊田章男（モリゾウ）会長とともに、2025年に6年ぶりにニュルブルクリンク24時間耐久レースへ「TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing（TGRR）」として参戦した挑戦から誕生した特別仕様車で、日本国内では100台限定で販売される。

「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を掲げるTGRと、GR車両を鍛えるプロのレース集団ROOKIE Racingは、役職ではなく役割を重視し、モリゾウを中心に組織の枠を越えて結集。TGRRとして、より良いクルマづくりを加速させることを目的に活動している。

モリゾウはGR-DAT搭載のGRヤリス109号車のドライバーとしてニュルに参戦し、過酷な環境下でも予定以上の周回を走り切って完走。「GRヤリスは本当にいいクルマ」「8速ATでなければ15周は走れなかった」と語った。

MORIZO RRでは、ニュル24時間耐久レースで開発した専用リアウイングによる強力なダウンフォースを活かし、起伏の激しい路面でもタイヤが追従する足回りに最適化。スポーツ性能と日常での快適性を両立し、EPS制御も変更した。クルマとの対話を楽しみ、高揚感を味わえるハイパフォーマンスモデルとして仕上げられている。

四駆制御には、従来の「GRAVEL」モードに代わり、前後駆動力50:50とする専用の「MORIZO」モードを搭載。外装にはカーボン製リアウイングをはじめ、フロントスポイラー、サイドスカート、カーボン製エンジンフードを採用する。

ボディカラーは専用色の「グラベルカーキ」とし、ピアノブラックのグリルやブロンズホイールで引き締まった印象を演出。インテリアでは、イエローのステッチや小径化した専用ステアリング、独立形状のスイッチ、専用シリアルナンバープレートなど、モータースポーツの知見を反映した特別な装備が与えられている。

特別なGRヤリスにX（旧Twitter）では、「戦闘力高そうすぎる」「カッコ良すぎるでしょ…」「超かっこいいなこれ」「リアウイングの造形いいな」「ウイングの角度調整できるのいいな」など、そのスタイリングや機能に注目が集まっている。

その中でも、「ステアリングが死ぬほどかっこいいな」「ステアかっこよすぎ」「ステアリングだけ欲しい」など、特にステアリングに注目が集まった。

日本向けのGRヤリス MORIZO RRは2026年春以降に、スマートフォン向けアプリ「GR app」を通じて抽選申し込みを開始し、100台限定で販売を予定している。欧州の一部地域においても100台限定で発売予定だ。

