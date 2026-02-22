ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

高出力化にも対応、HKSが『GRヤリス』DAT車専用インタークーラーキットを発売

HKS『GRヤリス』GEN2 DAT車専用インタークーラーキット
  • テストデータ：出力・トルク
  • テストデータ：圧力損失

チューニングパーツメーカー・HKS（エッチ・ケー・エス）が、トヨタ『GRヤリス』の8速AT仕様「Gen2 DAT」専用インタークーラーキットを発売した。価格は27万2800円（税込）。

今回発売されたのは純正置き換えタイプながら、コアサイズを純正のL645×W145×H80mmからL645×W205×H105mmへと拡大したインタークーラー。高さと厚みを増すことで冷却性能を向上させた。コア仕様はフィン12段、チューブ11段で、純正の10段・9段から強化されている。

性能面では、HKSのシャシーダイナモ計測により、純正比で冷却効率が18.1ポイント向上し91.3％を達成。純正インタークーラーの冷却効率が低下する中高回転域でも、90％以上の効率を維持する。最大出力差は6.0kW（8.2PS）、ピーク出力差は3.6kW（4.8PS）で、高回転域における出力低下を純正よりも抑制できるという。

最大トルク差は12.6Nm（1.2kgf・m）、ピークトルク差は10.9Nm（1.1kgf・m）。圧力損失も純正比で5.9kPa低減し、全回転域で純正を下回る数値を記録した。

耐久性向上のため、タンク出入口を純正の直径45mmから50mmに拡大。ホースも純正の1層から4層に強化し、破損やホース抜けを防止している。インレットタンク・アウトレットタンクともにアルミ製を採用した。

対応車両は2024年4月以降のGRヤリス（型式4BA-GXPA16、エンジンG16E-GTS）のGR-DAT（8AT）専用。クーリングパッケージおよびメーカーオプションのサブラジエーター装着車両にも取り付け可能だ。なお、HKSパイピングキットとの併用はできない。

インタークーラーウォータースプレー併用時は、別売りのウォータースプレーブラケット（税込み7700円）が必要となる。インタークーラーキットにはHKSロゴのスプレー用型紙が付属し、ドレスアップにも対応する。

《ヤマブキデザイン》

