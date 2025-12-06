ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「間違いなく正解」新型トヨタ『RAV4』がSNSで話題沸騰！ 注目グレードはやはり「GRスポーツ」

トヨタ RAV4 GRスポーツ（ジャパンモビリティショー2025）
トヨタが5月に世界初公開した新型『RAV4』が、「ジャパンモビリティショー2025」で一般公開。右ハンドル仕様の「CORE」、「ADVENTURE」、「GRスポーツ」の3タイプがトヨタブースに並べられ、注目を集めた。SNSでは「間違いなく正解」「さすがトヨタの力」など話題となっている。

【画像】モビリティショーで公開された新型『RAV4』

新型RAV4は「Life is an Adventure」を開発コンセプトに掲げた。アクティブなライフスタイルを支える電動SUVとして進化し、パワートレインはPHEVとHEVを展開する。

トヨタ RAV4 ADVENTURE（ジャパンモビリティショー2025）トヨタ RAV4 ADVENTURE（ジャパンモビリティショー2025）

スタンダードモデルと言える「CORE」は、都市部での使用を意識したスタイル。ボディ全体を塊感のある「SUVハンマーヘッド」で構成し、力強さを演出する。バンパーと一体化したグリルは、先進感と堅牢さを立体的に表現し、日常の中でも存在感を放つデザインかもしれない。パワートレインはHEVとPHEVの両方を設定する。

「ADVENTURE」は、オフロードテイストを重視したラギッド（武骨）なスタイルが特徴だ。ワイドトレッド化に加え、専用のホイールアーチモールや縦比率の高い大型グリルを備え、SUVらしい力強さを強調している。また、ノーズピークを高く設定したハンマーヘッドデザインにより、フロントのプロポーションにオフロード感を加え、冒険心を刺激するよう仕上げたという。パワートレインはHEVだ。

トヨタ RAV4 GRスポーツ（ジャパンモビリティショー2025）トヨタ RAV4 GRスポーツ（ジャパンモビリティショー2025）

そして、発表以来もっとも注目を集めているのが「GRスポーツ」。トヨタのモータースポーツの知見を生かして設計されたスポーティモデルで、パワートレインはPHEVとなる。足回りやボディ剛性の強化に加え、サスペンションや電動パワーステアリング（EPS）も専用チューニングを施し、ワインディングや高速道路などでの操縦安定性を高めた。フロントには、六角形のメッシュ構造で“G”をモチーフとした「Functional MATRIXグリル」を採用。前後スポイラーや専用アルミホイール、空力性能に配慮した造形も施されている。ワイドトレッド化（＋20mm）により、走りの質感の向上が期待される。

X（旧Twitter）では、「間違いなく正解」「さすがトヨタの力」など、高評価の声が集まっている。

また、「やっぱGRスポーツがカッコイイ」「GRスポーツがカッコイイからめっちゃ欲しい」など、GRスポーツに対して特に注目が集まっている。

新型RAV4は、都市でも自然でも、日常でも趣味でも、それぞれのスタイルに合わせて選べるモデルとして、幅広いユーザー層へのアプローチを強化した。日本での発売は2025年度内に予定されている。

《鴛海千穂》

