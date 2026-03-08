ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「左ハンドルかよ…熱いな」アメリカ産『インテグラ』が日本に逆輸入！ ホンダ正式発表に「素晴らしい時代だ」とSNS興奮

ホンダは、米国で生産するアキュラブランドの『インテグラ』を日本市場に導入し、2026年後半より順次発売すると発表した。SNSでは「左ハンドルかよ…熱いな」「ついにインテグラ復活するのか…！」など、話題となっている。

「東京オートサロン2026」および「大阪オートメッセ2026」に参考出品し、来場した顧客から非常に高い関心と市販化への期待の声を得たという。

今回の導入は、国土交通省が新たに創設した米国製乗用車に関する認定制度を活用したもの。米国で生産される魅力的なモデルを日本市場に導入することで、日本の顧客の多様なニーズに応えるラインアップの充実を図る。

北米で販売中のアキュラ インテグラのうち、6速マニュアルトランスミッションと2.0リットルターボエンジンを搭載した高性能グレード「タイプS」を導入する。アキュラらしいプレミアムな雰囲気と、ストリートでの迫力ある存在感の両立を目指したハイパフォーマンスモデルだ。なお、米国モデルのため左ハンドルのみとなる。

2ドアクーペのイメージが強いインテグラだが、最新モデルは4ドアクーペスタイルのみとなる。ボディサイズは全長4725mm、全幅1900mm、全高1407mm。車重は1460kg。最高出力は320hp（324ps）、最大トルクは310lb-ft（420Nm）。

また、ホンダは同時にホンダブランドのコンパクトSUV『パスポート』の導入も発表している。

X（旧Twitter）では、「おぉ…ついにインテグラ復活するのか…！」「え、マジか！ノーマークだった！」「インテグラTypeS かっちょええー」「乗ってグラ、インテグラだ！」「かっこインテグラ」などのコメントが寄せられ、クルマファンの関心を集めている。

左ハンドル車のみとなることについても、「左ハンドルかよ…熱いな」「左ハンドルMTってだいぶマニアックやな」「趣味車として左ハンドルあり派」「右ハンだったらなぁ、、、 左はドライブスルー届かへん」など、さまざまなコメントが寄せられていた。

このほかにも、「経済力に余裕があればインテグラタイプS欲しいな、それも青」「嫁に土下座してでも買わせてくれとお願いする」といったコメントや、「シビックタイプRもプレリュードもインテグラも有る 素晴らしい時代だ」など、喜びの声が上がっている。

《レスポンス編集部》

