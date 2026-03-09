スバルのハンズフリー運転支援、米国高速道路で137km/hまで可能に…2026年型アウトバック

スバル・オブ・アメリカは、『アウトバック』のツーリングおよびツーリングXTモデルの既存オーナーに対し、ハイウェイ・ハンズフリー・アシスト運転システムを有効化する無償アップデートを提供すると発表した。

【画像全4枚】

このシステムはスバル車として初めて搭載されるもので、米国内のほとんどの高速道路で最高時速85マイル(約137km/h)までハンズフリー運転を可能にする。2026年1月19日以降に販売される車両にはアップデートは不要となる。

アイサイト・ハイウェイ・ハンズフリー・アシストは、2026年型スバル・アウトバック ツーリングおよびツーリングXTトリムレベルに標準装備される。先進アダプティブクルーズコントロールが作動すると、限定的なハンズフリー操作が可能になる。スバルのドライバーフォーカス・システムが運転者の注意力を監視し、いつでも運転者に制御を戻せるようにする。ドライバーフォーカスが運転者の注意力不足を検知すると、システムは解除され、運転者にハンドルに手を置いて制御を再開するよう促す。

アウトバック ツーリングおよびツーリングXTモデルの新しい先進運転支援システムは、GPS データ、3D高精細マップ、ミリ波レーダー、カメラベースシステムを統合することでアイサイトの機能を拡張している。スバルのエンジニアは開発中に約10万マイル(約16万km)のハンズフリー運転を記録し、実際の条件下でシステム性能、運転者の注意力、制御の受け渡し動作を改良した。テストと組み合わせることで、アウトバック ツーリングおよびツーリングXTの先進運転システムは、より高い精度と幅広い運転者サポートを提供し、より自信を持って快適な運転体験を実現する。

アダプティブクルーズコントロールが作動すると、ハイウェイ・ハンズフリー・アシストは少なくとも2車線ある高速道路で自動的に作動する。先進アダプティブクルーズコントロールと限定的なハンズフリーアシストに加え、ハイウェイ・アクティブ・レーンチェンジ・アシスト、ハイウェイ・オートマチック・リジューム・アシスト、ハイウェイ・プリカーブ・スピード・コントロール、セーフレーン選択付き緊急停止アシストなどの特定機能を提供する。先進運転支援システムの状態はデジタルメータークラスターに表示され、緑色のアイコンはハンズオンアシストを示し、青色のアイコンはハイウェイ・ハンズフリー・アシストの作動を確認する。

これらの新機能をサポートするのが第2世代ドライバーフォーカス・ディストラクション・ミティゲーション・システム。アップグレードされたシステムは、より広角で高解像度のカメラ、改良された処理能力、ほとんどのサングラスや眼鏡を通して視線を追跡できる赤外線LEDを備えている。これらのアップデートにより、運転者の姿勢、位置、眠気をより正確に検知でき、アイサイトがより正確な安全警告を提供できるようになる。安全性に加えて、ドライバーフォーカスは運転者認識による利便性機能、最大5人のユーザーのシート調整、ミラー、空調設定の自動調整を行う。