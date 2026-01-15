ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スバル『アウトバック』新型、最新アイサイトに高精度地図データ搭載…ダイナミックマップが開発

高精度3次元地図データイメージ
  • 高精度3次元地図データイメージ
  • スバル・アウトバック 新型
  • スバル・アウトバック 新型
  • スバル・アウトバック 新型
  • スバル・アウトバック 新型
  • スバル・アウトバック 新型
  • スバル・アウトバック 新型

ダイナミックマッププラットフォームは1月15日、グループ会社のDynamic Map Platform North America, Inc.が提供する高精度3次元地図データが、SUBARU(スバル)の北米市場向け『アウトバック』新型に搭載される運転支援システム「アイサイト」に採用されたと発表した。

【画像】スバル・アウトバック 新型（北米仕様）

新しいアイサイトには、高速道路でのハンズオフアシスト、安全な車線選択を伴う緊急停止支援、アクティブレーンチェンジアシスト、カーブ前での速度制御、渋滞時発進アシストが含まれている。

同社の吉村修一CEOは、「SUBARUとの新契約により総計37車種、6自動車メーカーにデータ提供する体制が強化された」と明らかにし、「今後もより多くの自動車メーカーと契約し、E2E AI向けデータ提供も加速する」と話した。

ダイナミックマッププラットフォームは日本政府の支援を受け2016年に設立され、国内自動車メーカー10社を含む出資を得ている。北米・欧州・中東・韓国に拠点を持ち、現在26カ国で高精度3次元データを提供。自動運転やADAS、シミュレータ、インフラ管理、除雪支援など幅広い用途に展開している。

SUBARUは自動車と航空宇宙の事業を柱とし、「笑顔をつくる会社」として安心と愉しさを提供することを経営理念に掲げる。新型アウトバックは2025年4月に世界初公開された。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ダイナミックマッププラットフォーム

スバル アイサイト（EyeSight）

スバル（ブランド、自動車）

自動運転、高度運転支援（ADAS）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES