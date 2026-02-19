ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ANA Cargo、成田空港で自動運転レベル4の貨物搬送を開始…国内エアライン初

成田国際空港貨物上屋間における自動運転レベル4の自動搬送サービスを実用化
  • 成田国際空港貨物上屋間における自動運転レベル4の自動搬送サービスを実用化
  • 成田国際空港貨物上屋間における自動運転レベル4の自動搬送サービスを実用化
  • 成田国際空港貨物上屋間における自動運転レベル4の自動搬送サービスを実用化
  • 成田国際空港貨物上屋間における自動運転レベル4の自動搬送サービスを実用化
  • 成田国際空港貨物上屋間における自動運転レベル4の自動搬送サービスを実用化
  • 成田国際空港貨物上屋間における自動運転レベル4の自動搬送サービスを実用化

ANA Cargoは、芙蓉総合リースとeve autonomyが共同で提供する自動運転レベル4の自動搬送サービス「eve auto ReFine」の実運用を、2月19日より成田空港にて開始した。

【画像全6枚】

国内空港のエアラインの貨物上屋において、自動運転レベル4の貨物自動搬送が導入されるのは国内初となる。

導入されたのは、ANA最大規模の貨物上屋「ANA Cargo Base+」内の第7貨物ビルと第8貨物ビル間。片道約300mのルートを往復し、貨物の自動搬送を行う。使用する車両はヤマハ発動機製のeve auto「FG-01」で、自動運転時は最高速度10km/h、最大牽引重量1500kgの性能を持つ。

2025年8月に実施した1か月間の実証実験では、1時間あたり最大24スキッド分(約4800kg)の搬送が可能であり、1日2時間程度の作業量の省人効果があることを確認した。搬送時間は搭降載を含めて往復約10分となっている。

今後は羽田空港への展開も視野に入れつつ、需要に応じた台数の増車も検討する。また、空港制限区域内での活用も見据え、サービスレベルの向上に向けて取り組む方針だ。

ANAグループでは、これまでも自動運転トーイングトラクターの導入など、業務の省人化や効率化を推進してきた。今回の自動搬送システムや自動搬送車(AGV)の導入を通じ、スマートな空港貨物上屋オペレーションを実現することで、航空物流に新しい価値を創造し続けるとしている。

芙蓉リースとeve autonomyは、航空貨物業界における更なる省人化、効率化を目指し、本サービスの空港制限区域内での活用も見据えている。物流業界全体の課題である人手不足の解消に向け、業務の省人化や生産性向上に資する取組を推進していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ANA 全日本空輸

イヴ・オートノミー（eve autonomy）

自動運転、高度運転支援（ADAS）

成田空港（成田国際空港）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES