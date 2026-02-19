ANA Cargo、成田空港で自動運転レベル4の貨物搬送を開始…国内エアライン初

ANA Cargoは、芙蓉総合リースとeve autonomyが共同で提供する自動運転レベル4の自動搬送サービス「eve auto ReFine」の実運用を、2月19日より成田空港にて開始した。

【画像全6枚】

国内空港のエアラインの貨物上屋において、自動運転レベル4の貨物自動搬送が導入されるのは国内初となる。

導入されたのは、ANA最大規模の貨物上屋「ANA Cargo Base+」内の第7貨物ビルと第8貨物ビル間。片道約300mのルートを往復し、貨物の自動搬送を行う。使用する車両はヤマハ発動機製のeve auto「FG-01」で、自動運転時は最高速度10km/h、最大牽引重量1500kgの性能を持つ。

2025年8月に実施した1か月間の実証実験では、1時間あたり最大24スキッド分(約4800kg)の搬送が可能であり、1日2時間程度の作業量の省人効果があることを確認した。搬送時間は搭降載を含めて往復約10分となっている。

今後は羽田空港への展開も視野に入れつつ、需要に応じた台数の増車も検討する。また、空港制限区域内での活用も見据え、サービスレベルの向上に向けて取り組む方針だ。

ANAグループでは、これまでも自動運転トーイングトラクターの導入など、業務の省人化や効率化を推進してきた。今回の自動搬送システムや自動搬送車(AGV)の導入を通じ、スマートな空港貨物上屋オペレーションを実現することで、航空物流に新しい価値を創造し続けるとしている。

芙蓉リースとeve autonomyは、航空貨物業界における更なる省人化、効率化を目指し、本サービスの空港制限区域内での活用も見据えている。物流業界全体の課題である人手不足の解消に向け、業務の省人化や生産性向上に資する取組を推進していく。