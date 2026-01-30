ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

エミレーツ航空、運転手付き送迎サービスを成田・関西空港に拡大へ…日本で唯一の国際航空会社に

エミレーツ航空は、日本における運転手付き送迎サービスの提供対象を拡大すると発表した。

これまで羽田空港で提供していたプレミアムな地上移動体験を、2月1日より成田国際空港発の利用者に、また3月1日より関西国際空港発の利用者にも提供する。これによりエミレーツ航空は、日本において専用送迎サービスを提供する唯一の国際航空会社としての地位をさらに強化する。

本サービスは、対象となるエミレーツ航空運航便を利用するファーストクラスおよびビジネスクラスの利用者を対象に、空港と自宅、ホテル、またはオフィス間を結ぶ無料の専用送迎サービスとして提供される。空港到着から目的地までをシームレスにつなぎ、ドア・ツー・ドアの快適な移動体験を実現する。

成田国際空港を利用する場合は、ターミナル2に位置するエミレーツ航空の空港ラウンジへのアクセスも提供され、地上での体験も含めたプレミアムなサービスがさらに充実する。

運転手付き送迎サービスの提供範囲は、1回の利用につき走行距離最大100kmとなる。空港と利用者が指定する送迎場所との間を最短距離に基づき算出する。

成田国際空港発着の運転手付き送迎サービスは、東京都23区に加え、東京都内の大部分および千葉県・埼玉県・神奈川県の主要エリアを対象としている。関西国際空港発着の運転手付き送迎サービスは、大阪市に加え、大阪府・奈良県・京都府・兵庫県の主要エリアを対象としている。

100kmを超える場合の超過分については、1kmあたり500円(税別)を追加料金として申し受ける。追加料金は運転手へ直接支払う形となり、支払い方法は現金(日本円のみ)またはクレジットカードとなる。

本サービスは、エミレーツ航空公式ウェブサイトの「予約管理」ページ、またはエミレーツ航空コンタクトセンターを通じて、事前に申し込むことができる。

今回のサービス拡充は、羽田国際空港、成田国際空港、関西国際空港への就航を通じて拡大を続ける、日本市場におけるエミレーツ航空のプレゼンスをさらに強化するものである。エミレーツ航空は2002年に日本就航し、成田国際空港・羽田空港・関西国際空港から、ドバイをはじめとする世界各地へ快適な空の旅を提供している。

《森脇稔》

