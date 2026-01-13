関西国際空港と高野山を直結、定額制あいのりタクシー開始へ…1月15日

高野山タクシーは、関西国際空港と高野山地域を直行で結ぶ定額制のあいのりタクシー送迎サービスを1月15日より開始する。

本サービスは、ユタカ交通を含む関係事業者と連携し、航空便の予約とあわせて空港到着後の移動手段を一体的に確保できる仕組みを整えることで、空港アクセスの利便性向上を図るものだ。

関西国際空港と高野山地域の間を移動する場合、鉄道、ケーブルカー、路線バスなど複数の交通機関を乗り継ぐ必要がある。加えて、同区間を直接結ぶリムジンバスはコロナ禍以降運休しており、空港到着後に移動手段を個別に手配しなければならない状況が続いている。また、鉄道等を利用する場合は複数の乗り換えが必要となり、移動に時間を要する。

こうした移動環境は、観光客にとって分かりにくさや手続きの煩雑さを生みやすく、地域住民にとっても空港と地域を結ぶ交通手段の選択肢が限られる要因となっている。このため、航空便の利用とあわせて移動手段を一体的に捉え、観光地および地域へのアクセスを整理する仕組みの整備が求められていた。

本サービスでは、航空便の利用とあわせて移動手配を整理することで、空港から目的地までの移動を分かりやすい形で確保できることを目指す。また、関西国際空港と高野山地域間の移動手段の選択肢を広げることにより、地域住民にとっても移動の選択肢が増え、交通空白地帯に関する課題への対応の一助となることが期待される。さらに、地域間交流の促進や来訪のきっかけづくりを通じて、観光客の受け入れ環境の向上や地域のにぎわい創出に寄与することが期待される。

本サービスは、関西国際空港と高野山地域間の移動において、新たな選択肢を提供するものである。観光利用に限らず、同区間を移動する地域住民にとっても利用可能な交通手段の一つとして位置づけている。

航空、宿泊、陸上交通といった分野を横断して予約を連携する取り組みは、観光地アクセスの在り方を整理する一つの事例となり得る。今後も関係事業者と連携しながら、移動手配の仕組みを通じて利便性向上につながる取り組みを進めていく考えだ。

サービス内容は関西国際空港と高野山地域を結ぶ直行タクシー送迎で、定額制のあいのり方式となる。開始日は1月15日の予定。乗車料金は1人当たり7000円で、膝に乗らない手荷物は1点につき1000円の手荷物料金が必要となる。予約方法はインターネット予約で、使用車両は『グランエース』、『グランドキャビン』、『プリウス』を予定している。