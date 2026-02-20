ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

成田空港の非公開エリアをオープントップバスで巡る、特別ツアーを3月14日から開催

「スカイバスで巡る成田空港スペシャルバスツアー」
  • 「スカイバスで巡る成田空港スペシャルバスツアー」

成田国際空港グループのグリーンポート・エージェンシーは、東京でオープントップバスツアー「スカイバス東京」を展開する日の丸自動車興業と連携し、「スカイバスで巡る成田空港スペシャルバスツアー」を実施する。

毎回好評を得ている本ツアーは、普段は立ち入ることのできない成田空港非公開エリアを、屋根のない2階建て特別仕様のオープントップバスで走行する。駐機している飛行機や、飛行機のエンジン音・匂い、空港の雰囲気などを間近で体感できるツアーとなっている。

貨物地区や整備地区の車窓見学、一部エリアでは降車して離着陸する飛行機を見学できるなど、魅力的なツアーポイントが盛りだくさん。さらに、日本では成田空港にしかないランプセントラルタワーに入場し、空港エリアを360度上空から見学できる。

ツアーは3月14日と15日、4月25日と26日、5月23日と24日に実施予定。各日2便運行で、第1便は10時から12時、第2便は14時30分から16時30分まで。

料金は大人(中学生以上)が1万3000円、小人(3歳から小学生)が6500円、相席無し確約(2席1名)が1万8000円。各回40名募集で、最少催行人数は各回25名だ。

注意事項として、3歳未満または一人で着席できない子どもは参加不可。手荷物の飛散・落下防止のため、ツアー中に持ち込める手荷物は貴重品やカメラなど必要最小限とする。撮影が許可された場所以外での撮影、フラッシュ撮影は禁止。走行中の写真撮影時は落下防止のストラップ装着を厳守する必要がある。

《森脇稔》

