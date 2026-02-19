ホーム プレミアム ビジネス 記事

ANAといすゞがGSE電動化で連携、2050年CO2ゼロへ…エルフEVを羽田と新千歳で運用

ANAが導入したいすゞエルフEV
  • ANAが導入したいすゞエルフEV
  • ANAが導入したいすゞエルフEV
  • ANAといすゞがGSE検証で提携
  • ANAが導入したいすゞエルフEV
  • ANAが導入したいすゞエルフEV
  • ANAが導入したいすゞエルフEV
  • ANAが導入したいすゞエルフEV
  • ANAが導入したいすゞエルフEV

全日本空輸ANA）といすゞ自動車は2月18日、2050年のCO2排出量実質ゼロという共通目標に向け、航空機地上支援機材（GSE）を検証するパートナーシップを締結した。協業の一つとして、2月18日よりいすゞのBEVトラック『エルフEV』のカーゴトラックを導入する。

導入拠点は、24時間稼働が求められる羽田空港に2台、寒冷・降雪地域である新千歳空港に1台の計3台。今回導入する車両は、走行動力に加え、トラック荷台のリフトを動かす動力も車両バッテリーから供給する仕様だ。多様な環境下におけるEVトラックの運用実用性や、最適なソリューションを検証していく。


◆稼働データを活用し、環境目標と経済合理性を両立

本パートナーシップでは、車両の稼働データをもとに、環境目標の達成と経済合理性の両立に向けた検証を進める。

ANAの吉田秀和取締役執行役員は2月18日の記者会見で、いすゞが空港における運行で知見を持つことに触れ、「EVの運行データの可視化から始める。将来、CO2排出量の削減に最適な方法がEVでない可能性もある。現状でも大型特殊車両の電動化は難しい。いすゞのマルチパスウェイによるカーボンニュートラル戦略、幅広いラインナップに期待する」と述べた。

いすゞ自動車の能登秀一常務執行役員は、「ANAとは長年の深い付き合いがある。OEMとして車両を納品するまでではなく、ユーザーがどう使えればよいのかを知ることが課題だ。連携を強化し、現場に張り付く。プラクティカルなEVの運用に貢献したい」と語った。


《高木啓》

あわせて読みたい

特集

いすゞ自動車

ANA 全日本空輸

電気自動車 EV、PHEV、BEV

羽田空港（東京国際空港）

トラック

有料会員記事

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES