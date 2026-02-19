キッザニア東京、オートバックスのパビリオンが3月18日リニューアル…ADAS点検体験が可能に

オートバックスセブンは2月18日、KCJ GROUPが企画・運営するこどもの職業・社会体験施設「キッザニア東京」の自動車整備士の仕事を体験できるパビリオン「カーライフサポートセンター」を、3月18日にリニューアルオープンすると発表した。

【画像全2枚】

キッザニアは、こども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学ぶことができる職業・社会体験施設だ。オートバックスは、2006年10月のキッザニア東京開業時よりオフィシャルスポンサーとしてパビリオンを出展している。

今回のリニューアルでは、パビリオンの設備を一新するとともに、新たにADAS(先進運転支援システム)の点検項目を追加するなど、アクティビティの内容も拡充した。ADASは、車両がカメラやセンサーで周囲を認識し、警告や操作支援、車両制御などを行うことで、ドライバーの安全運転をサポートする機能の総称だ。

パビリオンでは、自動車の点検・整備作業などを体験できる。所要時間は約35分で、対象年齢は3歳から15歳まで。

オートバックスは「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦していく。