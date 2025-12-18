ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

eve autonomyの無人搬送システム、ロジコネットの危険物工場に導入…化学品物流の安全性向上へ

自動搬送サービス「eve auto」が、危険物工場を含む化学品物流現場を運営するロジコネットに導入
  • 自動搬送サービス「eve auto」が、危険物工場を含む化学品物流現場を運営するロジコネットに導入

eve autonomy（イヴ・オートノミー）は12月18日、自動搬送サービス「eve auto」が、危険物工場を含む化学品物流現場を運営するロジコネットに導入されたと発表した。

ロジコネットが運営するartienceグループ東洋インキ埼玉製造所では、設備更新が遅れ紙ベースの業務が残る中、「未来化」や「スマートファクトリー化」を目指し物流DXの重要性が高まっていた。多品種製造によるフォークリフト運転者の確保難や、危険物工場特有の高度な安全基準に対応する必要があった。

これらの課題に対し、屋外対応性能と安全性が評価された「eve auto」を導入し、省人化の第一歩を実現したという。

「eve auto」は高信頼性のEVカートと自動運転技術を活用し、雨天や夜間でも工場敷地内の屋外環境で自動運転レベル4の無人搬送を可能にしている。24時間稼働が求められる施設でも運用可能で、現在は全国約60拠点で90台以上が稼働中だ。

eve autonomyは「今日から自動化」のスローガンのもと、工場や物流施設での屋外搬送を無人化するサービスを展開。世界最先端の自動運転技術と長年の信頼を活用し、物流のアップデートと新たなワークスタイルの創出に貢献している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

イヴ・オートノミー（eve autonomy）

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES