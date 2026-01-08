ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

自動車安全規格ASIL-B準拠、テレダインFLIRが熱画像カメラ「Tura」発表…CES 2026

  自動ブレーキや自動運転車の安全性向上のためのASIL-B熱赤外線カメラ

テレダイン・テクノロジーズ傘下のテレダイン FLIR OEMは、CES 2026において、自動車安全規格ASIL-B準拠の熱画像カメラ「Tura」を発表した。

ISO 26262機能安全規格に準拠して開発された長波長赤外線カメラとしては初めてとなる。

Turaは、夜間視界システム、先進運転支援システム(ADAS)、自動運転車(AV)向けに開発された。高性能、低供給リスク、コスト効率の高い熱画像ソリューションを求める厳格な認識要件を満たすよう設計されている。

自動車向けに認定されたTuraは、640×512解像度の高性能パッシブ遠赤外線センサーを搭載し、業界最高レベルの感度を実現している。これは歩行者、動物、その他の交通弱者を検知・分類するために重要な性能だ。完全な暗闇の中でヘッドライトの照射範囲をはるかに超える認識能力を発揮し、霧、煙、太陽光の眩しさ、対向車のヘッドライトの眩しさといった困難な条件下でも機能する。

テレダイン FLIR OEMは、世界中のモビリティ関連企業の主要技術パートナーであるヴァレオとの協力関係を発表している。両社は夜間視界ADAS向けに初のASIL-B熱画像技術を提供する。このシステムはヴァレオの幅広いセンサー群を補完し、ヴァレオのADASソフトウェアスタックを活用して、乗用車、商用車、自動運転車向けの夜間自動緊急ブレーキ(AEB)などの機能をサポートする。

Turaは歩行者自動緊急ブレーキ(PAEB)の性能を向上させ、より滑らかで安全な走行を実現する。また、米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)の連邦自動車安全基準(FMVSS)No.127にも対応している。この基準では、既存のAEBシステムが苦手とする高速走行時の夜間テストシナリオが要求されている。

テレダイン FLIR OEMの熱画像カメラは、完全自動運転車にも搭載されている。前方認識データの提供に加えて、複数の熱画像カメラモジュールを統合することで360度の状況認識を強化できる。これにより、視界不良の条件下でも人、車両、動物などの熱を発する物体を確実に検知できる。

Tura熱画像カメラモジュールには、主要な安全性と信頼性の機能が含まれている。ASIL-B準拠としてISO 26262機能安全規格に従って開発され、全天候対応として加熱式IP6K9K筐体により24時間365日の信頼性の高い性能を確保している。シャッターレス設計でAEC-Q認定部品を採用し、稼働時間、電力効率、手頃な価格を最大化している。AI最適化統合として、テレダイン FLIR OEMのトレーニングデータと数百万のアノテーションで訓練されたPrism認識ソフトウェアにより、簡単に導入できる。

