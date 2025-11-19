ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヤマハ発動機とイヴ・オートノミー、製造・物流現場の自動化セミナー開催…11月20・21日

「ヤマハ発動機 × eve autonomy が示す、自動化トレンドと現場課題解決の最新アプローチ」
  • 「ヤマハ発動機 × eve autonomy が示す、自動化トレンドと現場課題解決の最新アプローチ」

イヴ・オートノミー（eve autonomy）は、ヤマハ発動機ソリューション事業本部長の江頭綾子氏を招き、製造・物流現場における自動化トレンドと最新ソリューションをテーマにしたオンラインセミナーを11月20日（木）および21日（金）に開催する。

製造・物流現場では、労働力不足や人件費高騰、多品種・変量生産への対応など、さまざまな課題が存在している。こうした中、屋内外を問わず生産性と柔軟性を両立させる自動化の重要性はますます高まっている。

本セミナーでは、ヤマハ発動機が長年にわたり蓄積してきた現場経験に基づく屋内領域の最前線とロボティクス戦略、そしてイヴ・オートノミーが数多くの顧客のニーズや課題に向き合い進化させてきた屋外自動搬送サービスを紹介する。

また、ヤマハ発動機が掲げ、イヴ・オートも一部として含まれる「μ to km（ミクロン トゥ キロメートル）」コンセプトに基づくトータル搬送の可能性にも迫る。屋内外の第一線で実績を積む両社が、長年の取り組みや最新ユースケースを通じて、連携によって生まれる新たな価値と、これからの自動化の方向性を語り合う。

セミナーは無料で、事前申込制。オンライン（Zoom）で開催され、時間は13時から14時まで。

イヴ・オートノミーが提供する「eve auto」は、高い信頼性により全国で活用されているEVカートと、一般公道においても活用される最先端の自動運転技術を活用し、雨天や夜間でも工場等の敷地内屋外環境で自動運転レベル4での無人搬送運用を実現している。24時間稼働が求められる施設での運用も可能で、現在、全国約50拠点・80台以上が稼働している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ発動機

イヴ・オートノミー（eve autonomy）

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES