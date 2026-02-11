ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

自動運転車両の検査員を体験、eve autonomyが「Out of KidZania in いわた」に参加　2月28日・3月1日

「Out of KidZania in いわた」イベントイメージ
  • 「Out of KidZania in いわた」イベントイメージ
  • 「Out of KidZania in いわた」イベントイメージ
  • 「Out of KidZania in いわた」イベントイメージ

eve autonomyは、2月28日、3月1日に開催される職業体験イベント「Out of KidZania in いわた」にて、子どもたちを対象にした体験プログラム「自動運転車両の検査員の仕事」を実施する。

【画像全3枚】

本プログラムでは、小学1年生から中学3年生までの参加者が「新人検査員」として、自動運転車両「eve auto」が安全に正しく動作するかを実際に確認する出荷前検査業務を体験する。人や障害物を検知して停止できるかといった安全確認を通じて、自動運転技術において「安全が最優先であること」や、一つひとつの検査が社会を支えていることを学ぶ。

eve autoは、高い信頼性により全国で活用されているEVカートと、一般公道においても活用される最先端の自動運転技術を活用し、雨天や夜間でも工場等の敷地内屋外環境で自動運転レベル4での無人搬送運用を実現している。24時間稼働が求められる施設での運用も可能で、現在、全国約60拠点・80台以上が稼働している。

「Out of KidZania」は、子どもたちが実際の仕事現場でプロの指導を受けながら「リアルな仕事」を体験できるプログラムだ。「Out of KidZania in いわた」は、磐田市と地元企業が連携し、地域産業への理解促進やキャリア教育を目的として実施される。


《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

イヴ・オートノミー（eve autonomy）

自動運転、高度運転支援（ADAS）

イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES