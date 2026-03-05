ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダカーズ中央佐賀、EV給電活用の発酵食品イベント開催…3月7日

HondaCars中央佐賀 武雄インター店
  • HondaCars中央佐賀 武雄インター店
  • Hondaの電気自動車N-ONE e:
  • 公園、カフェ機能を併設した複合施設【asobiba】

ホンダカーズ中央佐賀は、3月7日に武雄インター店「asobiba」にて、発酵食品専門店「なるせ みそしょうゆ」による第5回お客様感謝祭を開催する。

【画像全3枚】

本イベントは、発酵食品の魅力を発信する体験型イベントであると同時に、ホンダの電動化技術と地域防災の取り組みを実体験できる場として位置づけられている。

当日は、ホンダのEV(電気自動車)を活用し、音響機器やワークショップ設備など、イベント運営に必要な電力の一部を車両から供給する「可搬型給電」の実証的な取り組みを実施する。これにより、クリーンエネルギーを活用したイベント運営の可能性を来場者に体感してもらうことを目指す。

ホンダカーズ中央佐賀は、武雄市と「災害対応力向上に関する協定」を締結しており、地震や大規模停電などの災害発生時には、ホンダのEV車を避難所等へ提供し、非常用電源として給電対応を行う体制を構築している。

本イベントでは、そうした災害時の取り組みを平時から活用するモデルケースとして紹介し、EV給電が地域防災にどのように貢献できるのかを、具体的なイメージとして発信する。

同社は今後も、地域事業者や自治体との連携を通じて、持続可能な社会と地域防災力の向上を両立する取り組みを進めていく方針だ。

イベントは10時00分から16時00分まで開催され、味噌・味醤油の販売、味噌づくりワークショップ、お楽しみ抽選会、地元スイーツおよび体にやさしい食品の販売、似顔絵コーナー、整体・ヘッドスパ・耳つぼ体験、協力店舗による物販・体験ブースなどが予定されている。雨天決行だ。

《森脇稔》

