F1日本グランプリ、YOSHIKI が国歌演奏…ピアノとドラムで『君が代』披露へ

鈴鹿サーキットは、3月27日(金)から29日(日)に開催される「2026 FIA F1世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース」において、世界的ミュージシャンのYOSHIKIが国歌演奏を行うと発表した。

3月29日(日)の決勝スタート前セレモニー中に、YOSHIKIがピアノとドラムで日本国歌『君が代』を演奏する。

本大会は世界最高峰の自動車レースであるF1世界選手権シリーズの第3戦として開催され、開催期間中には20万人以上の観客が鈴鹿サーキットに集結する世界的イベントだ。決勝レースは世界180以上の国と地域で中継される予定で、多くの視聴者が見守る中、決勝スタート直前の国歌演奏はグランプリの幕開けを告げる象徴的なセレモニーとなる。

YOSHIKIは「鈴鹿サーキットという世界最高峰のモータースポーツの舞台で、日本国歌『君が代』を奏でられることは、音楽家としてこの上ない名誉」とコメント。「今回のパフォーマンスでは、ピアノに加えてドラムも叩く予定。3度目の手術とリハビリを経て、再びこの地で皆さんに全力の音を届けられることを楽しみにしている」と述べた。

YOSHIKIは、作詞家、作曲家、「X JAPAN」のリーダーとしてピアノ、ドラムを担当。2025年、米TIME誌「世界で最も影響力のある100人(TIME100)」に日本人アーティストとして初選出された。

天皇陛下御即位十年記念式典の奉祝曲、愛知万博公式イメージソング、ハリウッド映画のテーマソング、米ゴールデングローブ賞公式テーマソングを作曲するなど、グローバルに活動。米ロックの殿堂マディソン・スクエア・ガーデン(2014年)、英ロックの殿堂ウェンブリー・アリーナ(2017年)、米クラシックの殿堂カーネギー・ホールでの単独公演を成功させ、アジア人として初めて音楽の3大殿堂を制覇した。

2023年9月、ハリウッドを象徴するTCLチャイニーズ・シアター(米ロサンゼルス)に、日本人として初、アジア人の中でもアーティストとしては初めて自身の手形・足形を刻印。着物ブランド「YOSHIKIMONO」、ハイファッションブランド「MAISON YOSHIKI PARIS」のデザイナー、映画『YOSHIKI:UNDER THE SKY』では初監督を務めるなど活動は多岐にわたる。

2024年10月に3度目の頸椎手術を受け、2025年を通じた長期リハビリを経て復活。F1日本グランプリの翌週、2年半ぶりとなるクラシカルコンサート「YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜―Tokyo 3 Nights 世界への第一章」を、4月3日(金)・4日(土)・5日(日)東京ガーデンシアターにて開催。3度の頸椎手術と長期リハビリを乗り越えた復活公演として、国内外で注目を集めている。