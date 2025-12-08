スーパーフォーミュラ、12月10日から鈴鹿で合同テスト開催へ…入園券だけで観戦可能

日本レースプロモーション(JRP)は、全日本スーパーフォーミュラ選手権の合同テスト・ルーキーテストを12月10日から12日までの3日間、鈴鹿サーキットで開催すると発表した。

【画像全2枚】

2025年シーズンは、新王者・岩佐歩夢選手の誕生と、前年比126%となる来場者数26.4万人を達成し、2年連続でスーパーフォーミュラ過去最高記録を更新して幕を閉じた。その余韻が残る鈴鹿サーキットで、早くも2026年シーズンに向けた熱い戦いが始まる。

年末の恒例行事となった合同テスト・ルーキーテストは、走行機会が限定されているスーパーフォーミュラでは、チームやドライバーにとって年に数回しかない貴重な機会だ。2025年シーズンのリベンジに燃える各チームが、2026年シーズンを見据えて様々なテストを実施する。

1日目・2日目のセッションは、2月公式テストの降雪キャンセル分が追加されて走行時間を拡大。3日目の12月12日はルーキーテストと題して、ルーキードライバーに限定される珍しいセッションとなる。

合同テスト・ルーキーテストは、2025スーパーフォーミュラシリーズパスを保有の方は入園・観戦無料。その他の方も鈴鹿サーキットの入園券だけで観戦可能だ。さらに、来場した全ての客は無料でパドックエリアへ入場可能で、ピットビル3階のホスピタリティテラス(No.1、No.8から12)も無料で利用できる。

WEBチケット料金は、高校生以上2000円、小・中学生1000円、3歳以上から未就学児800円。現地チケット窓口料金は、高校生以上2500円、小・中学生1500円、3歳以上から未就学児1300円となっている。WEBチケットは当日現地購入より500円お得だ。

観戦可能エリアは、グランドスタンド、各観戦席、ピットビル3階ホスピタリティテラス(No.1、No.8から12)。パドックエリア入場可能で、パドックトンネル、S字トンネル通行可能。なお、激感エリアには入場できない。

また、対象者は期間中、ピットビル2階のホスピタリティラウンジ(一部)を無料で利用できる。12月10日は9時から16時までホスピタリティラウンジNo.8、12月11日は9時から16時までホスピタリティラウンジNo.10-11、12月12日は10時から15時30分までホスピタリティラウンジNo.10-11が利用可能となる。