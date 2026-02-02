ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

鈴鹿サーキット、F1からESG最優秀賞…カーボンニュートラル達成などを評価

鈴鹿サーキット
  • 鈴鹿サーキット

ホンダモビリティランドが運営する鈴鹿サーキット(三重県鈴鹿市)は、Formula 1が主催する「Formula 1 Promoter Awards 2025」において、ESG部門の最優秀賞である「ESG Changemaker presented by Allwyn」を受賞したと発表した。

この賞は、世界最高峰のモータースポーツF1を開催する全24グランプリのなかで、環境への取り組み、地域社会との協働、透明性ある運営など、ESGの原則を大会運営の中心に据え、実効性ある改善を継続的に行ったプロモーターに贈られるものだ。

鈴鹿サーキットは、イベント運営におけるScope1,2のカーボンニュートラル達成、資源循環率向上、低炭素モビリティの強化、地域社会への広範なアクセス提供など、定量的に裏づけられた成果が高く評価され、この度の最優秀賞の受賞に至った。

2025年のF1日本グランプリにおいて、鈴鹿サーキットは多くのの成果を達成した。イベント運営におけるCO2排出量(Scope1,2)のカーボンニュートラルを達成し、電力の45%を自家発電でまかない、グリーン電力購入により100%再生可能エネルギー化を実現した。

パドック内発電機を100%バイオ燃料で運用し、化石燃料依存を低減。リターナブル容器導入や分別強化により、資源リサイクル・コンポスト比率を46.1%へ向上させた。

ツアーバス拡充や乗り合いタクシー推進により、低炭素移動手段の利用率を64.4%へ上昇させた。また、サーキット敷地の自然環境保全として、既存の桜500本に加え、日本固有の野生種6種75本を新たに植樹した。

地域協働と社会価値の創出が「地域とともに創る国際スポーツイベント」という価値を体現し、文化・経済双方への貢献が認められた。

余剰食材をフードバンクを通じて寄付し、「食品ロス削減推進表彰 審査委員長賞」を受賞。周辺地域から4000家族を招待し、モータースポーツ体験の機会を提供した。取引企業の約6割が県内企業で、地域経済と雇用に貢献している。

官民連携による装飾・おもてなし企画や、シャトルバス専用レーンの設置を含む交通円滑化施策を実施した。

国際自動車連盟(FIA)環境認証プログラムにおいて最高位3つ星を獲得(2024年)。行政・警察との協働によるシャトルバス導線管理、混雑緩和、危機管理体制の強化を実施した。地域学生によるインターンシップ、ボランティア参加を通じた運営の促進も行っている。

同アワードにおいて、開催地である三重・鈴鹿の文化と日本らしいおもてなしを大会全体に融合させた点が評価され、開催地固有の文化・伝統・景観を来場者体験に統合したイベントに贈られる「Outstanding Cultural Identity」にもノミネートされた。

鈴鹿サーキットは今後も、モータースポーツを通じたサステナビリティ推進に加え、日本ならではの文化価値を大切にしながら、地域とともに成長する国際イベントの実現に取り組んでいく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

鈴鹿サーキット

F1

モビリティランド

ホンダ（本田技研工業）

カーボンニュートラル

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES