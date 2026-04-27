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新型『モンスター』初披露へ…ドゥカティ100周年を鈴鹿で祝う！「DUCATI DAY 2026」チケット発売中

ドゥカティ創業100周年「DUCATI DAY 2026」が6月6日開催へ（写真は2024年）
  • ドゥカティ創業100周年「DUCATI DAY 2026」が6月6日開催へ（写真は2024年）
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  • ドゥカティ創業100周年「DUCATI DAY 2026」が6月6日開催へ（写真は2024年）

ドゥカティジャパンは2026年6月6日、鈴鹿サーキット交通教育センター（三重県鈴鹿市）で創業100周年を記念するイベント「DUCATI DAY 2026」を開催する。同イベントのチケット販売が4月17日より開始された。

【画像】DUCATI DAYと新型モンスター

イベントは、ドゥカティの世界観や最新モデル、ブランドの過去・現在・未来を一堂に体感できる内容となっている。

当日はアイコン的ネイキッドモデルであるドゥカティ『モンスター』の新型が、日本のファンに向けて一般初披露される。会場では実車展示を通じて、最新のデザインとテクノロジーを間近で確認できる内容となっている。

ドゥカティ モンスタードゥカティ モンスター

また、ドゥカティがオフロードセグメントへ本格参入する象徴的モデル、ドゥカティ『Desmo450 MX Factory』の日本ローンチも本イベントで実施される。MotoGPやスーパーバイクで培ったレーシングDNAをモトクロスに注ぎ込んだこのモデルは、ステージおよびダイナミックショーを通じてお披露目される予定だ。

そのほかのコンテンツとして、最新モデルおよびヒストリーモデルの展示、公道テストライド、ドゥカティ車両持ち込み参加型コンテンツ「Mini DRE」、鈴鹿サーキット・メインコースでのパレードラン、スタント走行、トークイベント、100周年記念Tシャツの販売、パートナーブース、フードトラックなどが予定されている。

参加対象はすべてのドゥカティファンで、他ブランドのライダーも歓迎するとしている。なお、会場内に4輪用パーキングはなく、車で来場する場合は鈴鹿サーキットパーキング（有料）を利用する必要がある。

ドゥカティ創業100周年「DUCATI DAY 2026」が6月6日開催へドゥカティ創業100周年「DUCATI DAY 2026」が6月6日開催へ

チケットは入場チケット（オリジナルステッカー付）が大人（13歳以上）2500円・子供（3歳～12歳）が1000円のほか、Ducati Parade（パレードラン・事前申込制／定員制）参加費が6000円、Test Ride（試乗プログラム・ブリーフィング参加必須／事前申込制）が各回2000円（※複数時間帯にて実施）、Mini DRE（ライディング体験・事前申込制／定員制 ※DUCATI ユーザー向けコンテンツ）が各回5000円となっている。

開催時間は10時30分から18時00分まで（ゲートオープンは9:30）。各コンテンツの詳細や追加情報については、決まり次第、順次案内するとしている。

《ヤマブキデザイン》

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