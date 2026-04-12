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「ドゥカティ静岡」と「ドゥカティ名古屋イースト」4月に相次ぎ開業…名古屋はアウディ中古車店と併設

ドゥカティ名古屋イーストは世界展開中の「アウディ・リテール・インテグレーション・ストア」の日本第1号店
  • ドゥカティ名古屋イーストは世界展開中の「アウディ・リテール・インテグレーション・ストア」の日本第1号店

ドゥカティジャパンは、2026年4月に静岡と名古屋で相次いで新店舗をオープンする。

まず静岡では、4月17日に「ドゥカティ静岡」がグランドオープン。静岡市駿河区に位置するこの店舗は、静岡県内では2店舗目のドゥカティ正規販売店だ。運営は静岡県焼津市に拠点を置くモト・グラッツェが担う。

店舗は200平方mを超える専用ショールームを備え、外観はドゥカティが新たに採用したアンスラサイトグレーで統一されている。車両の展示に加え、アパレルやアクセサリーも取り扱う。グランドオープンを記念し、4月17日から19日の3日間はオープニングフェアと試乗会を開催する。

続いて名古屋では、4月18日に「ドゥカティ名古屋イースト」がオープンする。こちらは日本で初めて、アウディの認定中古車販売店「アウディ アプルーブド オートモービル 名古屋インター」と同じ敷地内に併設されるドゥカティ正規販売店だ。ドゥカティはアウディの完全子会社であり、今回の形態は世界展開中の「アウディ・リテール・インテグレーション・ストア」の日本第1号店にあたる。

運営するファーレン名古屋はこれまでアウディの販売店を2拠点運営してきた実績を持つ。名古屋市名東区に構える店舗は敷地面積1420平方m、建物延床面積594平方mで、ドゥカティ新車14台とアウディ中古車35台を展示する。専用ワークショップも併設し、車両販売からアフターサービスまで一括対応する体制を整えている。名古屋第二環状自動車道の上社南ICおよび東名高速道路の名古屋ICから車で約5分というアクセスの良さも特徴だ。オープニングフェアは4月18日・19日の2日間開催され、特別な成約特典も用意される。

《ヤマブキデザイン》

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