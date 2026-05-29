ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

2000万円の新型フラッグシップSUV、アウディ『Q9』をプレビュー！ 今夏登場予定

アウディ Q9 市販型の予想CG
  • アウディ Q9 市販型の予想CG
  • アウディ Q9 市販型の予想CG
  • アウディ Q9 市販型の予想CG
  • アウディ Q9 市販型のプロトタイプ
  • アウディ Q9 市販型のプロトタイプ
  • アウディ Q9 市販型のプロトタイプ

アウディは、メルセデスベンツ『GLS』、BMW『X7』、キャデラック『エスカレード』などに対抗するフラッグシップSUV『Q9』の導入準備を進めている。ワールドプレミアは7月（まもなく！）と予想される。

【画像】アウディ『Q9』予想デザインとプロトタイプ

編集部と提携するNikita Chuicko氏は、スクープ撮影されたプロトタイプや、アウディ自身が公開したティザー画像をもとに、そのデザインを予想した。

フロントには、アウディの象徴である「4リング」ロゴを備えた大型グリルを配置。両サイドにはメインライトを備え、上部にはデイタイムランニングライトを組み合わせる。バンパー下部には幅広のエアインテークを採用し、力強いボンネット形状とした。ボディ下部にはボディ同色のトリムを装備し、従来型のドアミラーやルーフレールも確認できる。

リアは、分割開閉式テールゲートや、左右のリアクォーターパネルを結ぶ幅広のライトバーが特徴だ。スリムなLEDテールライトを採用し、アウディロゴはイルミネーション点灯式となる。ナンバープレートはバンパー部に配置され、左右には水平リフレクターを装備。ディフューザーはスポーティなデザインとなっている。

アウディ Q9 市販型のプロトタイプアウディ Q9 市販型のプロトタイプ

量産モデルでは、6人乗りまたは7人乗り仕様を設定し、透明度を切り替えられる大型パノラミックルーフを採用するとみられる。インテリアには、2基のメインスクリーン、助手席用ディスプレイ、大型センターコンソール、3本スポークステアリングホイールを採用。シートは、ビジネスクラスの航空機シートをイメージしたデザインになるという。

パワートレインは、V6およびV8エンジンを設定し、電動化技術も組み合わされる見通し。プラグインハイブリッド車（PHEV）の投入も予想されている。

Q9はスロバキアで生産され、主に北米市場や中東市場をターゲットにするとの噂だ。価格は2000万円級になるだろう。

《APOLLO NEWS SERVICE》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アウディ（Audi）

新型車スクープ

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews