ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

応援席を“ヤマハブルー”に染める！「鈴鹿8耐 2026」応援席チケット販売開始！ 4月26日11時00分から

2026年のYAMAHA FACTORY RACING TEAMの鈴鹿8耐マシン「YZF-R1」
  • 2026年のYAMAHA FACTORY RACING TEAMの鈴鹿8耐マシン「YZF-R1」
  • ヤマハの応援グッズ

7月3日から5日に三重県の鈴鹿サーキットで開催される「2026 FIM世界耐久選手権『コカ・コーラ』鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会（鈴鹿8耐2026）」に向け、ヤマハ発動機販売が「ヤマハ応援席」チケットの販売を開始する。

【画像】ヤマハの鈴鹿8耐応援グッズ

販売は4月26日11時00分から、Mobility Station（公式オンラインショップ）で実施する。

2025年に創立70周年の節目としてファクトリーチームを復活させた流れを受け、本年も「YAMAHA FACTORY RACING TEAM」が参戦する。これに合わせ、特典の応援グッズには、チームを象徴するブルーを基調にしたレースマシン「YZF-R1」のフロントフェイスを背中にデザインしたオリジナル「ドライメッシュTシャツ」と、夜の応援席をブルーで彩る「ルミトン（光るスポンジ棒）」を用意する。

応援席をヤマハカラーに染め、「YAMAHA FACTORY RACING TEAM」をはじめ、「YZF-R1」で出場する全ヤマハチームへの応援を盛り立てる。

チケットはV2指定席観戦券（特典付き）で、価格は大人（24歳以上）が2万1300円、U23（高校生から23歳）が2万0300円、小・中学生が1万1900円、子ども（3歳から未就学児）が9700円。

チケットの販売期間は4月26日11時00分から7月2日23時59分まで。準備数量に達し次第、販売を終了する。引き換えはレース開催期間中の7月3日から5日に、GPスクエア内のヤマハファンブースで行う。

特典はドライメッシュTシャツ、ストラップルミトン、ミニフラッグ、ビニールバッグを含む。

また、ヤマハは7月4日、5日の2日間、「鈴鹿8耐 ヤマハパドックツアー」を実施する。レース観戦券を用意した上で参加申込みすることで、抽選で「YAMALUBE YART YAMAHA EWC Official Team（YART）」のチームピットにレース当日に入ることができる。普段は関係者以外立ち入りできないチームピットを、レーススタッフによる解説付きで特別案内される。最大1組2名、計30名を募集。7月4日が10名、7月5日が20名となっている。

申し込みはヤマハ発動機サイト内「鈴鹿8時間耐久ロードレース ヤマハ応援席チケット」のヤマハパドックツアー参加申込フォームからおこなう。

ヤマハの応援グッズヤマハの応援グッズ
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ モーターサイクル

ヤマハ発動機

鈴鹿8時間耐久ロードレース（鈴鹿8耐）

鈴鹿サーキット

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES