応援席を“ヤマハブルー”に染める！「鈴鹿8耐 2026」応援席チケット販売開始！ 4月26日11時00分から

7月3日から5日に三重県の鈴鹿サーキットで開催される「2026 FIM世界耐久選手権『コカ・コーラ』鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会（鈴鹿8耐2026）」に向け、ヤマハ発動機販売が「ヤマハ応援席」チケットの販売を開始する。

【画像】ヤマハの鈴鹿8耐応援グッズ

販売は4月26日11時00分から、Mobility Station（公式オンラインショップ）で実施する。

2025年に創立70周年の節目としてファクトリーチームを復活させた流れを受け、本年も「YAMAHA FACTORY RACING TEAM」が参戦する。これに合わせ、特典の応援グッズには、チームを象徴するブルーを基調にしたレースマシン「YZF-R1」のフロントフェイスを背中にデザインしたオリジナル「ドライメッシュTシャツ」と、夜の応援席をブルーで彩る「ルミトン（光るスポンジ棒）」を用意する。

応援席をヤマハカラーに染め、「YAMAHA FACTORY RACING TEAM」をはじめ、「YZF-R1」で出場する全ヤマハチームへの応援を盛り立てる。

チケットはV2指定席観戦券（特典付き）で、価格は大人（24歳以上）が2万1300円、U23（高校生から23歳）が2万0300円、小・中学生が1万1900円、子ども（3歳から未就学児）が9700円。

チケットの販売期間は4月26日11時00分から7月2日23時59分まで。準備数量に達し次第、販売を終了する。引き換えはレース開催期間中の7月3日から5日に、GPスクエア内のヤマハファンブースで行う。

特典はドライメッシュTシャツ、ストラップルミトン、ミニフラッグ、ビニールバッグを含む。

また、ヤマハは7月4日、5日の2日間、「鈴鹿8耐 ヤマハパドックツアー」を実施する。レース観戦券を用意した上で参加申込みすることで、抽選で「YAMALUBE YART YAMAHA EWC Official Team（YART）」のチームピットにレース当日に入ることができる。普段は関係者以外立ち入りできないチームピットを、レーススタッフによる解説付きで特別案内される。最大1組2名、計30名を募集。7月4日が10名、7月5日が20名となっている。

申し込みはヤマハ発動機サイト内「鈴鹿8時間耐久ロードレース ヤマハ応援席チケット」のヤマハパドックツアー参加申込フォームからおこなう。

ヤマハの応援グッズ