「Ducati Day 2026」鈴鹿で6月6日開催、日本初公開モデルも

ドゥカティジャパンは6月6日、鈴鹿サーキット交通教育センターでブランド体験型イベント「Ducati Day 2026」を開催する。

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今年はドゥカティ創業100周年という節目の年にあたり、新型『モンスター』、新型『パニガーレV4 R』、『デスモ450 MX ファクトリー』の3モデルを日本初公開する。

このほか、ドゥカティの走りの魅力を体感できるパフォーマンスや、ライダー・エンジニアによるトークセッション、来場者参加型プログラムなどを用意し、より深くドゥカティの世界観を体験できる構成となる。

会場では最新ラインアップの展示に加え、1950年代の「Cucciolo」から「Desmosedici RR」に至るまでの歴史的名車を「ドゥカティ100年のタイムライン」として実車展示する。

「Ducati Day 2026」が6月6日に開催（写真は過去イベント時のもの）

トークコンテンツでは、Team Kagayamaの加賀山就臣監督・水野涼選手と元世界GP王者の原田哲也氏によるスペシャルトークセッションを実施。ケニー佐川氏による新型モンスターおよび『ハイパーモタードV2』の解説セッションも予定されている。

また「Ducati Tech Talk」として、クッチョロから最新V4エンジンまでの技術変遷を解説するプログラムを全10トピックで展開する。

パフォーマンスでは、デスモ450 MX ファクトリーのダイナミックショー、ライダーOGAによる新型モンスター＋のスタントショー、MotoGymkhana A級スーパーバイククラス8年連続チャンピオンの辻家治彦選手による『ムルティストラーダ V4 S』ジムカーナショーを実施する。

「Ducati Day 2026」が6月6日に開催（写真は過去イベント時のもの）

鈴鹿サーキットのメインコースを実際に走行できる「ドゥカティパレードラン」も実施。コース上でのオフィシャルフォト撮影も行われる。来場者参加型の「Ducati Dayクイズトレイル」では、抽選で2名にMotoGP観戦チケットおよびパドックツアーが当たる。

「DUCATI DAY 2026」は6月6日、10時30分～18時00分、鈴鹿サーキット交通教育センターで開催。

入場チケットは大人（13歳以上）2500円（前日23:59まで）／当日券3500円、子供（3歳～12歳）1000円。