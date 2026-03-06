ホンダ『インサイト』新型を国内初披露、電動モビリティ体験イベント「EV:LIFE FUTAKO TAMAGAWA 2026」…3月14日・15日

自動車専門メディア「ル・ボラン」を運営する芸文社は、電動モビリティの体験イベント「EV:LIFE FUTAKO TAMAGAWA 2026」を、東京・二子玉川の二子玉川ライズ イベントスペースにて3月14日と15日に開催する。

【画像全5枚】

今年で6回目を迎える同イベントでは、EVとして生まれ変わった新型「インサイト」を一般に向けて国内初披露する。また、国内正式発表前のBYD「RACCO」やスバル「トレイルシーカー」など国内外約20台の電動モビリティが集結する。

モデルによっては気軽に乗り込んで各車の機能性や居住性を確かめられるほか、毎回大人気の体験試乗車も用意。参加者自らがステアリングを握って会場周辺の公道を運転し、最新のBEVやPHEVのドライブフィールを体感することができる(インストラクター同乗)。

また、会場内ではV2Lによる電子楽器演奏などのデモンストレーションも予定している。

さらには、昨年開催に引き続き「EVアワード2026」の発表と表彰を実施する。これは、2025年1月から12月に国内で発表・発売された電動モビリティ(BEV/PHEV)全23台を対象に、ル・ボラン読者によるウェブ投票と会場での来場者投票による「読者・来場者賞」、そしてル・ボランで活躍するモータージャーナリストの投票による「大賞」というふたつのアワードを設定し、それぞれもっとも投票数の多いクルマを会場内の特設ステージで表彰するというもの。

カーボンニュートラルな社会の実現に向けて、世界の自動車メーカー各社が持続可能なモビリティの市販化を加速させるなか、本イベントではその魅力と実力、さらにはその先にある暮らしを幅広い層に向けて発信する。

開催日時は2026年3月14日(10時00分から18時00分)、3月15日(10時00分から18時00分)。会場は二子玉川ライズ(東京都世田谷区玉川2-21-1)ガレリア/中央広場。

出展ブランドは、ホンダ、日産、スバル、アウディ、アバルト、BMW、BYD、シトロエン、DSオートモビル、ジープ、キャデラック、ランボルギーニ、プジョー、フォルクスワーゲン、ボルボなど。