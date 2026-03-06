ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ブリヂストンが「REGNO」試乗会、神奈川・大磯で4月4日開催…24組を募集

ブリヂストンは4月4日に、乗用車用プレミアムブランド「REGNO」（レグノ）の一般向け試乗会を神奈川県大磯ロングビーチ駐車場と周辺一般道で開催する。開催時間は午前の部が9時から12時45分、午後の部が13時30分から17時15分。

試乗会では、REGNOブランドのタイヤを装着した車両に乗車し、体感した内容についてインタビューに応じる一般参加者を募集する。応募者の中から厳正な審査を経て選ばれた24組（1組最大3名）が参加できる。

参加者は、プレミアムタイヤ「REGNO GR-XIII」（レグノ ジーアールクロススリー）とベーシックタイヤ「NEWNO」を装着したトヨタ『カローラツーリング』の乗り比べを体験する。さらに「REGNO GR-XIII TYPE RV」（レグノ ジーアールクロススリー タイプアールブイ）を装着した車両にも同乗できる。

参加者には、REGNOの特長である「深みを増した空間品質」や「磨き抜かれた走行性能」などを体感してもらい、試乗後に同社ウェブサイトに掲載するインタビュー動画の撮影に協力してもらう。

REGNOは1981年に誕生した乗用車用プレミアムタイヤブランドだ。「REGNO GR-XIII」は、静粛性・乗り心地・運動性能などタイヤに求められる基本性能を進化させ、「静か、やわらか、安らか、気持ちよい、滑らか」という「REGNO史上かつてない空間品質」と「質の高い乗り味」を両立した新しい「REGNO FEELING」を実現している。

「REGNO GR-XIII TYPE RV」は、「REGNO GR-XIII」の特性を引き継ぎながら、車高の高いミニバンやコンパクトSUV車両特有の走行時のふらつきを低減し、偏摩耗の抑制と耐摩耗性の向上によるロングライフを実現している。

