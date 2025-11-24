ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

SUBARU、次世代アイサイト向けSoC開発で「ISO 26262」認証を取得…半導体での認定取得は国内自動車メーカー初

次世代アイサイト向けSoC開発においてSGS-TÜV Saar GmbHが認定する自動車向け機能安全に関する国際規格「ISO 26262」認証を取得
  • 次世代アイサイト向けSoC開発においてSGS-TÜV Saar GmbHが認定する自動車向け機能安全に関する国際規格「ISO 26262」認証を取得
  • Versal AI Edge Series Gen 2

SUBARU（スバル）は11月21日、次世代アイサイト向けSoC開発において、第三者認証機関SGS-TÜV Saar GmbHが認定する自動車向け機能安全に関する国際規格「ISO 26262」認証を取得したと発表した。

【画像全2枚】

今回の認証では、半導体のソフトIPがASIL-Cに認定された。日本国内での完成車メーカーによる半導体領域における「ISO 26262」のASIL認定取得は、本件が初事例となる。

同社は開発中の次世代アイサイトにおいて、最先端のAI推論性能や超低遅延の演算処理を低コストで実現するため、AMD社製のSoC「Versal AI Edge Series Gen 2」を採用している。当該SoCのカスタマイズに向けた回路設計を進めており、ASIC部分はステレオカメラによる認識およびAI推論処理に特化した自社開発のSUBARU専用回路で構成している。

その領域のソフトIPが今回認定を取得した。SUBARUは総合安全思想のもと、アイサイトをはじめとする先進技術を半導体やソフトウェアといった知能化領域における協業や内製の強化によって進化させ、2030年の死亡交通事故ゼロの実現を目指している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

SUBARU スバル（コーポレート、企業動向）

スバル アイサイト（EyeSight）

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES