【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『Season4』中西孝樹の自動車・モビリティ産業インサイトvol.1 デジタルカーがつくるSUBARUの未来

＜ゲスト講師＞

柴田英司 氏

株式会社SUBARU 執行役員 CDCO（最高デジタルカー責任者） 技術本部 副本部長

＜モデレーター＞

中西孝樹 氏

ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリスト

本セミナーは、ナカニシ自動車産業リサーチ 代表 アナリストの中西孝樹 氏がモデレートする90分のオンラインセミナーです。毎回、ゲストスピーカーを招いてゲストの講演、対談、質疑応答を行い、各社の取組みを聞き出していきます。

【Season4】第1回のゲストは、株式会社SUBARU 執行役員 CDCO（最高デジタルカー責任者） 技術本部 副本部長 柴田英司 氏

「デジタルカーがつくるSUBARUの未来」をテーマに講演いただきます。

デジタルデータ、IT、AI、ソフト/ハードウエア、半導体技術の融合により生み出すSUBARUデジタルカーの世界観と、デジタルカーを通じ提供する価値（安心と愉しさ）についてご紹介します。

SUBARUのクルマ作りの哲学は、人を中心としたクルマづくりを通し、お客様に「安心と愉しさ」と提供していくことです。自動車業界は、100年に一度の大変革期にあります。2010年代後半にCASEがクルマを大きく変えると注目され、2020年代からSDVという言葉が使われ始めました。内燃機関を主軸とした伝統的メーカーに加え、新興メーカーも市場参入し技術開発を加速化する中、クルマ屋（SUBARU）が作るデジタルカーとは何か、デジタルカーで進化する「安心と愉しさ」とは何かを紐解きながら紹介します。

1. SUBARUが考えるデジタルカー

2. デジタルカーの実現に向けた技術・開発の方向性

3. 全社的なプロダクトDX

4. 対談・質疑応答