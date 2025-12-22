【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『独り大喜利』どうなる⁉2026年の自動車業界～本格的な体験ベース価値への移行～

視聴はこちらから

＜講師＞

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木万治 氏

長かった暑い日々も、ようやく終わり2025年も、もう12月です。電動化推進において火付け役となったにも関わらず、中国勢に押されて厳しい状況であった欧州の自動車メーカーは、いよいよ音を上げ始め、米国でもトランプ政権による補助金停止により急減速。経営者が電動化にフル舵をきった企業は、大変厳しい状況になっています。

そんな中、BEVで、進化したところもあれば、全く変わっていない部分に注目すると、今後の動向がみえてきます。果たして、BEVは当初の狙いどおり、これからも市場シェアを拡大できるのか否か？

毎年、年末の恒例となった本セミナーでは、2025年の自動車業界をファクトで振り返り、注目のトピックについて、分析、解説します。加えて、2026年に向けて考慮すべき要素を抽出することで、2026年の自動車業界動向について大胆な予測をしてみます。

1．ファクトでふりかえる2025年の自動車業界

2．BEVで進化したところ、変わらないところ

3．2026年の注目トピック（家電とクルマの融合、イマーシブ）

4．2026年の自動車業界動向予測

5．質疑応答