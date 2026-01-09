ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

自動車整備業界の事業承継問題に対応、フォーバルと日本自動車整備商工組合連合会が業務提携

フォーバルと日本自動車整備商工組合連合会が業務提携
  • フォーバルと日本自動車整備商工組合連合会が業務提携

ESG経営を可視化伴走型で支援するフォーバルは1月8日、日本自動車整備商工組合連合会と業務提携を締結したと発表した。

全国の自動車整備事業者において、経営者の高齢化や後継者不足により、事業承継への備えが不十分な状況が続き、事業の継続性や地域の整備ネットワークに深刻な影響を及ぼしている。

こうした課題を解決するため、フォーバルと整商連は業界全体の持続的な発展を目指し、業務提携を締結した。本提携により、経営者が「最高の引退」と「円滑な代替わり」を実現できるよう、両社が連携して伴走型の支援を提供する。

さらに、事業承継を見据えた準備にとどまらず、企業の「次の一手」をかたちにする成長戦略の策定・実行も支援し、整備事業者の持続的な発展に貢献していく。

整商連の会員に所属する自動車整備事業者を対象に、フォーバルが事業承継支援およびM&A支援、補助金の申請支援、企業価値向上支援を中心とした各種経営支援サービスを提供する。

フォーバル事業承継支援部は、自動車整備事業者を中心とした自動車アフター業界において、「引退からの逆算経営」という考え方を軸に、後継者不在の課題解決に取り組んでいる。業界団体・専門メディア・損害保険会社等と連携し、事業承継を見据えた財務・組織・事業の磨き上げを支援。外部環境変化に対応しながら、次世代へ引き継げる持続可能な経営体制の構築を後押ししている。

日本自動車整備商工組合連合会(略称=整商連)は、自動車特定整備事業を営む中小企業者を中心に組織されている全国46都府県の自動車整備商工組合を正会員とし、北海道地区は北海道自動車整備協同組合連合会傘下の7組合を準会員とする、中小企業を擁護する法律(中小企業団体の組織に関する法律)に基づく、整備業界を代表する同業者団体の連合体だ。

ESG経営を可視化伴走型で支援するフォーバルは、中小・小規模企業を対象に「情報通信」「海外」「環境」「人材・教育」「起業・事業承継」の5分野に特化したコンサルティングサービスをコアビジネスとしている。

政府が掲げる4つの原動力「グリーン」「デジタル」「活力ある地方創り」「少子化対策」に則り、自治体・民間企業・教育機関と連携しながら日本全国でDX・GX人材を育て、その人材が地元経済を活性化させるという好循環によって永続的な地方創生の実現を目指す「F-Japan」構想を推進するとともに、近年ますます注目される人的資本をはじめとしたESG経営の可視化伴走支援に取り組んでいる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

DX

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES