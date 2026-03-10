ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『ジムニー』カスタムのオートルビーズ、公式サイト全面刷新　AIチャットボット導入で24時間対応

『ジムニー』カスタムのオートルビーズが公式サイト全面刷新
  • 『ジムニー』カスタムのオートルビーズが公式サイト全面刷新
  • 『ジムニー』カスタムのオートルビーズが公式サイト全面刷新
  • 新カスタムパーツブランド「ARX」
  • スズキ・ジムニーの「鈴ライトグリル」装着車
  • スズキ・ジムニーの「鈴ライトグリル」装着車
  • スズキ・ジムニーの「鈴ライトグリル」装着車

鳥取県鳥取市に本社を置くカスタムカーパーツメーカーのオートルビーズは、公式ホームページを全面リニューアルしたと発表した。

【画像全6枚】

今回のリニューアルでは、AIチャットボットの導入をはじめ、採用専用ページの新設、全車種ラインナップの一覧化、さらにオリジナルブランド「ARX」のECサイト開設準備など、ユーザー体験と情報アクセスの大幅な刷新を実施した。

オートルビーズは、スズキ『ジムニー』を中心にノア/ヴォクシー、クロスビーなど幅広い車種向けのカスタムパーツを企画・製造・販売するメーカーだ。スチールバンパーで知られる同社は、近年ではDX推進やオリジナルブランド「ARX」の展開など、事業領域を拡大している。

その一方で、「パーツの適合が自分の車に合うかわからない」「カスタムは敷居が高い」といった声が、既存顧客だけでなくカスタム未経験層からも多く寄せられていた。これらの課題を解決し、カスタムカー文化をより多くの方に届けるため、今回のホームページ全面リニューアルに至った。

新ホームページでは、AIを活用したチャットボットを常設。パーツの適合確認やよくある質問など、ユーザーが抱える疑問にリアルタイムで回答する。営業時間外でも24時間対応が可能なため、全国のユーザーが時間を問わず情報を得ることができる。

また、メカニック、セールススタッフなどの募集情報をまとめた採用専用ページを新設。会社の雰囲気や仕事内容が伝わる構成とし、自動車業界で働きたい方への情報発信を強化する。

取り扱い全車種のカスタムパーツを、車種別に分かりやすく一覧表示。目的のパーツに最短でたどり着ける導線を設計した。

オートルビーズのオリジナルブランド「ARX」の専用ECサイトを準備中で、3月中のオープンを予定している。これまでのECサイトを再設計し、購入体験の向上を目指す。

オートルビーズは、2025年内にARX ECサイトの本格稼働、AIチャットボットの対応範囲拡大、さらにはオフラインイベントとオンラインの連動強化を計画している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ ジムニー

DX

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES