『ジムニー』カスタムのオートルビーズ、公式サイト全面刷新　AIチャットボット導入で24時間対応

鳥取県鳥取市に本社を置くカスタムカーパーツメーカーのオートルビーズは、公式ホームページを全面リニューアルしたと発表した。

【画像全6枚】

今回のリニューアルでは、AIチャットボットの導入をはじめ、採用専用ページの新設、全車種ラインナップの一覧化、さらにオリジナルブランド「ARX」のECサイト開設準備など、ユーザー体験と情報アクセスの大幅な刷新を実施した。

オートルビーズは、スズキ『ジムニー』を中心にノア/ヴォクシー、クロスビーなど幅広い車種向けのカスタムパーツを企画・製造・販売するメーカーだ。スチールバンパーで知られる同社は、近年ではDX推進やオリジナルブランド「ARX」の展開など、事業領域を拡大している。

その一方で、「パーツの適合が自分の車に合うかわからない」「カスタムは敷居が高い」といった声が、既存顧客だけでなくカスタム未経験層からも多く寄せられていた。これらの課題を解決し、カスタムカー文化をより多くの方に届けるため、今回のホームページ全面リニューアルに至った。

新ホームページでは、AIを活用したチャットボットを常設。パーツの適合確認やよくある質問など、ユーザーが抱える疑問にリアルタイムで回答する。営業時間外でも24時間対応が可能なため、全国のユーザーが時間を問わず情報を得ることができる。

また、メカニック、セールススタッフなどの募集情報をまとめた採用専用ページを新設。会社の雰囲気や仕事内容が伝わる構成とし、自動車業界で働きたい方への情報発信を強化する。

取り扱い全車種のカスタムパーツを、車種別に分かりやすく一覧表示。目的のパーツに最短でたどり着ける導線を設計した。

オートルビーズのオリジナルブランド「ARX」の専用ECサイトを準備中で、3月中のオープンを予定している。これまでのECサイトを再設計し、購入体験の向上を目指す。

オートルビーズは、2025年内にARX ECサイトの本格稼働、AIチャットボットの対応範囲拡大、さらにはオフラインイベントとオンラインの連動強化を計画している。