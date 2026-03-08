冷暖房が止まらず発進もスムーズに、『ジムニーノマド』向け「アイドリングストップキャンセラー」が発売

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、スズキ『ジムニーノマド』専用「アイドリングストップキャンセラー」の販売が開始された。購入は楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングの各公式ストアから。参考販売価格は税込み4798円より。

【画像】『ジムニーノマド』向け「アイドリングストップキャンセラー」

同製品はアイドリングストップのオフ操作を不要にし、常にアイドリングストップがオフの状態を保つノマド専用設計のキャンセラーだ。純正配線に繋ぐだけで取り付けが可能で、専用の取付動画も用意されている。

アイドリングストップ機能は燃費向上に貢献する一方で、頻繁なエンジンのオンオフがバッテリーに負担をかけ寿命を縮める、発進時にもたつく、エアコンが弱まり快適さが低下するといったデメリットも指摘されている。同製品を使用することで、エンジン始動の度にスイッチを押す手間が省け、信号待ちや渋滞時もエアコンが止まらず車内の快適さをキープできる。

クラフトワークスの『ジムニーノマド』向け「アイドリングストップキャンセラー」

なお、同製品の取り付け後もスイッチを1回押すたびにオン/オフの切り替えは可能で、メモリ機能をオフにしたい場合は、エンジン始動後8秒間に10回スイッチを押すことで設定できる。

適合車種はスズキ・ジムニーノマド（JC74W 2025年4月～）で、グレードはFC（5MT）とFC（4AT）の両方に対応。

セット内容は本体1個、ヘラ1個、結束バンド。商品到着から14日間の保証付き。