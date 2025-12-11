【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定『産業アーキテクチャを見据えスマートモビリティをどう戦い抜くか？』

視聴はこちらから

＜講師＞

PwCコンサルティング合同会社 スペシャルアドバイザー

スマートモビリティ総合研究所 副所長 川原英司 氏

DX・GXの進展を伴うスマートモビリティ市場の発展に向けて、日本の産業界も多くの産業が連携しながら変革をリードしていくことが求められます。こうした変化する産業において新たなビジネス機会をとらえた戦略やその実行には、「産業アーキテクチャ」の観点で世界をとらえることが求められます。

産業アーキテクチャは、社会やユーザーの課題を解決するための「ミッション」、それを実現するための「ファンクション」、そしてこれらを支える「オペレーティングモデル」という3つの要素で整理することで、体系的に捉えることができます。

各企業はこのアーキテクチャを見据えて、自社が持続的に競争力を発揮できる領域を定め、戦略的なビジネス設計を行うことが重要です。

本セミナーでは、こうした変化の中で、産業全体・業界横断のバリューチェーンにおけるデータ連携や、デジタル基盤の整備、高度なエンジニアリングチェーン・サプライチェーンの構築といったオペレーティングモデルの考え方を解説します。

１．「スマートモビリティ」の発展

２．モビリティの「産業アーキテクチャ」の方向性

３．次世代のモビリティ産業アークテクチャに向けて

４．「モノ」「コト」のアーキテクチャと「オペレーティングモデル」の対応

５．質疑応答