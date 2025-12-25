ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日野コンピューターシステムとアークエル、運送業界のEV化・DX推進で協業開始

アークエルが日野コンピューターシステムと顧客紹介契約を締結
アークエルと日野コンピューターシステムは、顧客相互紹介契約を締結したと発表した。

両社が提供するサービスを相互に紹介することで、運送事業者のEV導入とDX推進を支援する。

運送業界では、ドライバー不足や燃料費の高騰、環境負荷低減への対応など、業務効率化と脱炭素化の両立が喫緊の課題となっている。日野コンピューターシステムは運送事業者の経営改善を支援する多様なDXサービスを提供し、安全で持続可能な物流の実現に取り組んでいる。

アークエルが提供する「AAKEL eFleet」は、企業や自治体のEV導入を支援するスマート充電・運行管理システムだ。AIを活用した複数EVの最適な充電制御と運行管理の一括化を実現する。

この契約により、日野コンピューターシステムを通じて「eFleet」の提案・提供が可能となる。これにより、運送事業者における「EV充電の最適化」「電力コスト削減」「車両運行の効率向上」を支援し、EV導入と運行管理に関わる課題解決を推進する。

「eFleet」は、アークエル独自のテクノロジーによるEVの最適充電をすべて一括管理・自動化するサービス。脱炭素化に向けてEVを導入する企業・自治体を対象に、「ダイナミックプライシング」「フリートマネジメント」「EMS」等のシステムと「スマート充電」を組み合わせ、EV充電を最適化し自動で一括管理する。

PCやスマートフォンから充電状況を簡単に把握でき、遠隔からの充電制御も可能である。複数EVの管理、EVごとの翌日稼働予定の登録、充電器ごとの機器情報や設置個所の管理、EVごとの充電状況や充電スケジュール、位置情報の確認、充電料金や充電量、充電時間等の利用状況履歴の確認ができる。また、充電の自動・手動をワンクリックで切り替えることも可能だ。

アークエルは、今後も運送事業者のEVシフトと業務効率化を支援するとともに、パートナー企業との連携を通じて持続可能な物流の実現に貢献していく。

《森脇稔》

