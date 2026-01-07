ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

SDVの開発加速へ、ゾーンコントローラー開発キットをインフィニオンとフレックスが発表…CES 2026

ゾーンコントローラー
  • ゾーンコントローラー

インフィニオン・テクノロジーズとフレックスは、ソフトウェア定義車両(SDV)の開発を加速するため、CES 2026でゾーンコントローラー開発キットを発表した。

この開発キットは、SDV対応のE/Eアーキテクチャ開発を迅速化するために設計されたゾーンコントロールユニット(ZCU)のモジュラー設計だ。約30種類のユニークなビルディングブロックを組み合わせたスケーラブルなアプローチを採用し、開発者は短い開発サイクルで異なるZCU実装を柔軟に構成できる。コンセプトから量産実装まで明確な道筋を提供する。

次世代E/Eアーキテクチャでは、ZCUが多数の多様な周辺機器を接続し電力を供給する。しかし、これらの周辺機器は車両プラットフォームやモデル間で一貫性がなく、異なるZCU要件が生じる。現在のZCUは、使用される特定のユースケースや車両プラットフォームに最適化されていないことが多い。

開発キットのビルディングブロックコンセプトにより、開発者は多くの個別実装に対して設計を最適化しながら、将来のモデルのための機能余裕を保持できる。これにより部品表が削減され、開発サイクルが短縮される。この設計プラットフォームは、50以上の電力分配チャネル、40の接続チャネル、10の負荷制御チャネルを実現し、迅速な評価と早期アプリケーション開発を可能にする。

高いI/O密度と計算能力が重要なハイエンドZCU実装向けには、デュアルMCUプラグオンモジュールが利用可能。この柔軟性により、顧客はスーパーセットから始めて、機能と予算要件に基づいて2つのコスト効率の高いMCUまたは単一のMCUに最適化できる。このアプローチは、プラットフォームの指針「スーパーセットから始めて、品質やプログラム速度を損なうことなくコスト最適化のためにコンポーネントを削減する」に沿っている。

インフィニオンとフレックスのゾーンコントローラー開発キットは、I2t(アンペア二乗秒)、過電流保護、過電圧保護、容量性負荷スイッチング、逆極性保護、ハードウェアアクセラレータによる安全なデータルーティング、OTAソフトウェア更新のためのA/Bスワップ、サイバーセキュリティなど、すべての重要なゾーン制御機能を実現する。

事前検証されたハードウェアは、AURIXマイクロコントローラー、OPTIREG電源、PROFETおよびSPOCスマートパワースイッチ、MOTIXモーター制御ソリューションなど、インフィニオンの最高クラスの車載用半導体コンポーネントと、フレックスの設計、統合、工業化の専門知識を組み合わせている。ソフトウェアスタックには、組み込みソフトウェア、テスト、統合における広く採用されているツールとノウハウを活用するため、ベクターの貢献が含まれている。

ゾーンコントローラー開発キットの予約注文は現在受付中。出荷は2026年第1四半期末に開始される予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

インフィニオン

CES 2026

SDV（Software Defined Vehicle）

CES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES