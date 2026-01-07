SDVの開発加速へ、ゾーンコントローラー開発キットをインフィニオンとフレックスが発表…CES 2026

インフィニオン・テクノロジーズとフレックスは、ソフトウェア定義車両(SDV)の開発を加速するため、CES 2026でゾーンコントローラー開発キットを発表した。

この開発キットは、SDV対応のE/Eアーキテクチャ開発を迅速化するために設計されたゾーンコントロールユニット(ZCU)のモジュラー設計だ。約30種類のユニークなビルディングブロックを組み合わせたスケーラブルなアプローチを採用し、開発者は短い開発サイクルで異なるZCU実装を柔軟に構成できる。コンセプトから量産実装まで明確な道筋を提供する。

次世代E/Eアーキテクチャでは、ZCUが多数の多様な周辺機器を接続し電力を供給する。しかし、これらの周辺機器は車両プラットフォームやモデル間で一貫性がなく、異なるZCU要件が生じる。現在のZCUは、使用される特定のユースケースや車両プラットフォームに最適化されていないことが多い。

開発キットのビルディングブロックコンセプトにより、開発者は多くの個別実装に対して設計を最適化しながら、将来のモデルのための機能余裕を保持できる。これにより部品表が削減され、開発サイクルが短縮される。この設計プラットフォームは、50以上の電力分配チャネル、40の接続チャネル、10の負荷制御チャネルを実現し、迅速な評価と早期アプリケーション開発を可能にする。

高いI/O密度と計算能力が重要なハイエンドZCU実装向けには、デュアルMCUプラグオンモジュールが利用可能。この柔軟性により、顧客はスーパーセットから始めて、機能と予算要件に基づいて2つのコスト効率の高いMCUまたは単一のMCUに最適化できる。このアプローチは、プラットフォームの指針「スーパーセットから始めて、品質やプログラム速度を損なうことなくコスト最適化のためにコンポーネントを削減する」に沿っている。

インフィニオンとフレックスのゾーンコントローラー開発キットは、I2t(アンペア二乗秒)、過電流保護、過電圧保護、容量性負荷スイッチング、逆極性保護、ハードウェアアクセラレータによる安全なデータルーティング、OTAソフトウェア更新のためのA/Bスワップ、サイバーセキュリティなど、すべての重要なゾーン制御機能を実現する。

事前検証されたハードウェアは、AURIXマイクロコントローラー、OPTIREG電源、PROFETおよびSPOCスマートパワースイッチ、MOTIXモーター制御ソリューションなど、インフィニオンの最高クラスの車載用半導体コンポーネントと、フレックスの設計、統合、工業化の専門知識を組み合わせている。ソフトウェアスタックには、組み込みソフトウェア、テスト、統合における広く採用されているツールとノウハウを活用するため、ベクターの貢献が含まれている。

ゾーンコントローラー開発キットの予約注文は現在受付中。出荷は2026年第1四半期末に開始される予定だ。