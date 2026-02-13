マウザー、インフィニオンのAURIX TC4x 32ビットマイコン取り扱い開始…次世代eモビリティ・ADAS向け

マウザー・エレクトロニクスは2月12日、インフィニオン・テクノロジーズのAURIX TC4x 32ビットTriCoreマイクロコントローラ(MCU)の取り扱いを開始したと発表した。

本製品はeモビリティ、先進運転支援システム(ADAS)、車載電気・電子(E/E)アーキテクチャ、ならびにコスト効率に優れたAIアプリケーション向けに次世代レベルの性能を提供する。

AURIX TC4xマイクロコントローラは、インフィニオンのAURIX TC3xファミリからの上位移行を可能にする製品で、次世代TriCore 1.8コアと複数のスマートアクセラレータおよびAI向けの並列処理ユニット(PPU)を備えた拡張性のあるAURIXアクセラレータ・スイートを搭載している。これにより、ASIL-D対応のAI処理が可能となり、高度なADASや効率的な通信およびデータ処理を実現するDRE(データルーティングエンジン)に加え、レーダー信号処理向けのSPUをサポートする。

5Gbps EthernetやPCIeなどの高速通信インタフェースに加え、CAN-XLや10BASE-T1S Ethernetにも対応しており、新しい車載E/Eアーキテクチャに求められる高い性能、スループット、柔軟性を提供する。TC4xプラットフォームは、最大6つのTriCore 1.8コアを500MHzでロックステップ動作させる高性能メモリ構成を備え、堅牢なリアルタイム制御およびAIワークロードに対応する。

さらに、SOTA対応の最大24MBオンチップ不揮発性メモリ(NVM)、eGTMタイマ、高分解能PWM、AIおよびオーディオ用途向けの低遅延インターコネクトを搭載し、次世代車載アプリケーションを支える。本製品は、ハードウェアベースのサイバーセキュリティを実現するCSRM/CSSを備え、ISO 21434に準拠した堅牢なセキュリティ機能を提供する。

また、8対1のPCMミキシング(8~192kbps)、オーディオクロック用PLL、TSN同期、I2S/TDM、音響センシング、AVAS、車室内ノイズキャンセリングに加え、オーディオゾーンやテレマティクスといった高度なインフォテインメント機能をサポートするなど、先進的なオーディオ機能も備えている。

マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品及び産業用オートメーション製品を幅広く取り揃えている。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速に届けていく。