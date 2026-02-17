ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタ『bZ4X』改良新型、インフィニオンのSiCパワー半導体を採用…航続延伸と充電時間短縮に貢献

トヨタ『bZ4X』改良新型
  • トヨタ『bZ4X』改良新型
  • トヨタ『bZ4X』改良新型
  • トヨタ『bZ4X』改良新型

インフィニオン テクノロジーズは、トヨタのEV『bZ4X』改良新型に、同社の炭化ケイ素パワーMOSFET「CoolSiC MOSFET」が採用されたと発表した。

【画像】トヨタ『bZ4X』改良新型

CoolSiC MOSFETは、車載充電器とDC/DCコンバーターに搭載される。SiCの特性である低損失、高耐熱、高耐圧により、航続距離の延伸と充電時間の短縮の実現に寄与する。

インフィニオンのエグゼクティブ バイス プレジデント兼オートモーティブ チーフ セールス オフィサーのピーター シェイファー氏は「今回、インフィニオンのCoolSiCが世界最大手の自動車メーカーのトヨタに選定されたのは大変な誇り」とコメント。「航続距離、エネルギー効率および性能を高めるSiCテクノロジーは、未来のクリーンなモビリティに非常に重要な役割を果たす」と述べた。

CoolSiC MOSFETは独自のトレンチゲート構造の採用により、規格化オン抵抗の低減およびチップサイズの縮小を実現。導通損失とスイッチング損失双方を抑制し、車載電源システムの高効率化に貢献する。

さらに、寄生容量およびゲートしきい値電圧を最適化によりユニポーラゲート駆動を可能にし、車載電動ユニットのドライブ回路を簡素化。車載充電器およびDC/DCコンバーターの高密度化・高信頼性設計を後押しする。

インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進している。全世界で約5万7000人の従業員を擁し、2025会計年度の売上高は約147億ユーロだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

インフィニオン

トヨタ bZ4X

トヨタ自動車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES